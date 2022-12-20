Как отбелить белые шнурки: 5 простых способов, о которых вы не догадывались

Белые шнурки являются незаменимым атрибутом "обувного гардероба" каждой модницы и модника. Они являются составной частью многих моделей обуви, и зачастую не только спортивной. Смотрится такая обувь стильно и эффектно, поэтому многие хотят иметь как минимум одну пару.
Однако есть и минус у такого предмета гардероба – обувь с белыми шнурками может терять привлекательный вид из-за склонности быстро пачкаться. Шнурки могут посереть от грязи, а могут пожелтеть. При этом избавиться от таких загрязнений не всегда бывает легко.
Перед очисткой этого изделия стоит знать наперед, как стирать белые шнурки и чем их можно отбелить. Давайте рассмотрим несколько способов, которые могут помочь.
1. Хозяйственное мыло
Простой и очень эффективный способ, как отбелить белые шнурки. Нужно вынуть их из кроссовок и постирать вручную с использованием хозяйственного мыла. Если они очень загрязнены, то мыло нужно оставить на них минут на 10-15, а уже тогда осторожно потереть и сполоснуть в воде.
2. Отбеливатель или пятновыводитель
Можно замочить шнурки в растворе одного из этих средств. Раствор приготовить, ориентируясь на рекомендации, указанные на упаковке. От рекомендаций лучше не отклоняться, ведь такие средства достаточно агрессивны, и при неправильном использовании могут повредить материал изделия.
3. Зубная паста с отбеливающим эффектом
Это народное средство, однако действенное. Нужно нанести средство на увлажненные шнурки, использовав старую зубную щетку. Далее оставить шнурки до полного высыхания пасты. Далее постирать в теплой проточной воде.
4. Кипячение
Такой лайфхак поможет избавиться даже от стойких загрязнений и вернуть шнуркам белизну. Нужно в металлическую емкость налить воды, добавить отбеливатель согласно инструкции на упаковке, замочить там шнурки и прокипятить в течение 20-30 минут. Далее нужно хорошо прополоскать изделие в чистой воде.
5. Лимон
Этот цитрусовый обладает свойством хорошо отбеливать ткани. Нужно обработать лимоном загрязнения, от которых вы хотите избавиться, и оставить шнурки на 20 минут. Далее их нужно просто прополоскать в чистой воде.
Читайте также:
- Чтобы в туалете всегда было чисто: 2 важных правила ухода за ершиком
- Как зарядить телефон без света: 10 самых простых способов "на разный вкус"
- Как убрать лед с лобового стекла автомобиля за 5 минут: простой и безопасный способ