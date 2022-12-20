Как отбелить белые шнурки: 5 простых способов, о которых вы не догадывались

Чтобы отбелить белые шнурки, можно использовать как традиционные способы, так и достаточно оригинальные, которые помогут избавиться от самых стойких пятен.

Как отбелить белые шнурки/ ua.depositphotos.com, Instagram

Белые шнурки являются незаменимым атрибутом "обувного гардероба" каждой модницы и модника. Они являются составной частью многих моделей обуви, и зачастую не только спортивной. Смотрится такая обувь стильно и эффектно, поэтому многие хотят иметь как минимум одну пару.

Однако есть и минус у такого предмета гардероба – обувь с белыми шнурками может терять привлекательный вид из-за склонности быстро пачкаться. Шнурки могут посереть от грязи, а могут пожелтеть. При этом избавиться от таких загрязнений не всегда бывает легко.

Перед очисткой этого изделия стоит знать наперед, как стирать белые шнурки и чем их можно отбелить. Давайте рассмотрим несколько способов, которые могут помочь.

1. Хозяйственное мыло

Простой и очень эффективный способ, как отбелить белые шнурки. Нужно вынуть их из кроссовок и постирать вручную с использованием хозяйственного мыла. Если они очень загрязнены, то мыло нужно оставить на них минут на 10-15, а уже тогда осторожно потереть и сполоснуть в воде.

2. Отбеливатель или пятновыводитель

Можно замочить шнурки в растворе одного из этих средств. Раствор приготовить, ориентируясь на рекомендации, указанные на упаковке. От рекомендаций лучше не отклоняться, ведь такие средства достаточно агрессивны, и при неправильном использовании могут повредить материал изделия.

3. Зубная паста с отбеливающим эффектом

Это народное средство, однако действенное. Нужно нанести средство на увлажненные шнурки, использовав старую зубную щетку. Далее оставить шнурки до полного высыхания пасты. Далее постирать в теплой проточной воде.

4. Кипячение

Такой лайфхак поможет избавиться даже от стойких загрязнений и вернуть шнуркам белизну. Нужно в металлическую емкость налить воды, добавить отбеливатель согласно инструкции на упаковке, замочить там шнурки и прокипятить в течение 20-30 минут. Далее нужно хорошо прополоскать изделие в чистой воде.

5. Лимон

Этот цитрусовый обладает свойством хорошо отбеливать ткани. Нужно обработать лимоном загрязнения, от которых вы хотите избавиться, и оставить шнурки на 20 минут. Далее их нужно просто прополоскать в чистой воде.

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