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Как от пластика отмыть наклейки: 3 лайфхака от грязи на ваших флаконах

Елизавета Бельмас
24 мая 2023, 13:07 обновлено 24 мая, 13:18
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Пластик со следом от наклейки всегда выглядит грязно и некрасиво. Главред расскажет, как избавится от липкого слоя после наклейки.
Как от пластика отмыть наклейки
Как от пластика отмыть наклейки / коллаж: Главред, фото: скріншот з відео

Производители различной продукции, будь-то косметические или бытовые средства, иногда наносят на флаконы наклейки. После снятия этих наклеек остается след клея, он собирает на себя пыль и превращается в грязное пятно, которое портит настроение. О том, как избавится от липкого слоя после наклейки - расскажем далее.

Чем легко отмыть наклейки - первый способ

Наиболее простым и распространенным способом является жидкость для снятия лака. С помощью этого средства с легкостью можно избавиться от остатков наклейки и следа от нее.

Для этого достаточно смочить ватный спонж в жидкости и приложить его к следу на 5 минут, чтобы он размок. После этого довольно не трудно оттереть оставшийся клей.

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Как удалить липкий слой с пластика - второй способ

В том случае, если пятно от наклейки небольшое и клея осталось не много - можно попробовать справиться с помощью канцелярского ластика.

Попробуйте стереть остатки наклейки и клея цикличными движениями надавливая на них ластиком. Спустя некоторое время вы увидите, как клей скатывается, а флакон становится чистым.

Как от пластика отмыть наклейки - третий способ

Также простой и доступный способ снять наклейку - использовать растительное масло или жирный крем. Одно из этих средств можно нанести на след от наклейки и оставить на полчаса. Затем плоским пластиковым предметом снять след.

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