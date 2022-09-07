Как освободить место на кухне: главные правила, о которых вы не догадывались

Как сэкономить место на кухне: важные советы / Pixabay/kaboompics

Практически каждая семья сталкивалась с тем, что по прошествии определенного времени даже в просторной новой квартире или загородном доме возникает вопрос дефицита свободного места на кухне. Семья обрастает новой посудой, бытовыми приборами, при этом возникает желание заполнить все пространство полезными в быту предметами.

Несмотря на то, что иногда кухня оказывается забита под завязку, казалось бы, самыми нужными и полезными предметами, всегда найдется способ освободить полезное место для лучшей организации рабочего пространства. Структурировать пространство на кухне вполне реально, достаточно соблюдать простые правила и рекомендации.

Стартовать можно с генеральной уборки. Присмотритесь внимательно – наверняка вы отыщите хлам, который давно просится на помойку. Тщательно помойте все рабочие поверхности и раковину, а также варочную поверхность.

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Затем не лишним будет провести капитальную ревизию всех шкафов и тумбочек. Загляните в каждый уголок, наверняка там отыщется завалявшийся пакет, который уже точно не пригодится. Если найдется какой-либо исправный бытовой прибор, которым вы не пользовались уже сто лет (и еще столько не воспользуетесь), лучше отдать его на благотворительность – пускай еще послужит людям.

Любителям остренького может пригодится интересный совет. Если вы фанат всевозможных специй и баночек скопилось уже достаточно много, можно соорудить своеобразную коробку-хранилище. Для этого возьмите обыкновенную картонную коробку и обрежьте половину. Таким образом вы получите своеобразный выдвижной ящик, куда уместятся баночки разных размеров и форм.

Еще один лайфхак – попробуйте разместить ваши любимые приправы и специи на специальных наклонных полках. Во-первых, это структурирует запасы, а во-вторых, они всегда будут на виду и не придется тянутся за дальней затерявшейся в углу баночкой. Для этого просто сместите один из держателей под полкой.

Не лишним будет продумать рациональное использование не только открытого, но и закрытого пространства. В морозилке постарайтесь разместить все запасы по полочкам. Поможет в правильной организации пространства также равномерное распределение и горизонтальное наполнение камер хранения продуктов. Также возьмите на заметку – хранить продукты в морозилке удобнее всего, предварительно рассортировав их по отдельным кулькам в зип-лентой.

Обращайте внимание на каждое свободное пространство. Любой не занятый уголок может стать местом для новой полки или вешалки, на которой разместится посуда или утварь. То же касается дверей и раздвижных панелей. Кроме практичности, это сэкономит деньги на новых шкафах и тумбах.

Главные секреты правильной организации пространства на кухне:

перед покупкой мебели и бытовых приборов тщательно продумывайте их размещение – проверяйте габариты, делайте замеры;

старайтесь, чтобы даже самый дальний угол стал функциональным местом для полезных вещей;

задумайтесь над тем, чтобы центром пространства кухни был "остров", конечно, если это позволяют размеры помещения;

важным элементом рациональной организации рабочего пространства на кухне являются раздвижные двери и панели.

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