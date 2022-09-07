УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как освободить место на кухне: главные правила, о которых вы не догадывались

7 сентября 2022, 08:30

Как очистить столешницу на кухне: что важно знать и как действовать.

кухня
Как сэкономить место на кухне: важные советы / Pixabay/kaboompics

Практически каждая семья сталкивалась с тем, что по прошествии определенного времени даже в просторной новой квартире или загородном доме возникает вопрос дефицита свободного места на кухне. Семья обрастает новой посудой, бытовыми приборами, при этом возникает желание заполнить все пространство полезными в быту предметами.

Несмотря на то, что иногда кухня оказывается забита под завязку, казалось бы, самыми нужными и полезными предметами, всегда найдется способ освободить полезное место для лучшей организации рабочего пространства. Структурировать пространство на кухне вполне реально, достаточно соблюдать простые правила и рекомендации.

Стартовать можно с генеральной уборки. Присмотритесь внимательно – наверняка вы отыщите хлам, который давно просится на помойку. Тщательно помойте все рабочие поверхности и раковину, а также варочную поверхность.

Видео дня

Затем не лишним будет провести капитальную ревизию всех шкафов и тумбочек. Загляните в каждый уголок, наверняка там отыщется завалявшийся пакет, который уже точно не пригодится. Если найдется какой-либо исправный бытовой прибор, которым вы не пользовались уже сто лет (и еще столько не воспользуетесь), лучше отдать его на благотворительность – пускай еще послужит людям.

Любителям остренького может пригодится интересный совет. Если вы фанат всевозможных специй и баночек скопилось уже достаточно много, можно соорудить своеобразную коробку-хранилище. Для этого возьмите обыкновенную картонную коробку и обрежьте половину. Таким образом вы получите своеобразный выдвижной ящик, куда уместятся баночки разных размеров и форм.

Еще один лайфхак – попробуйте разместить ваши любимые приправы и специи на специальных наклонных полках. Во-первых, это структурирует запасы, а во-вторых, они всегда будут на виду и не придется тянутся за дальней затерявшейся в углу баночкой. Для этого просто сместите один из держателей под полкой.

Не лишним будет продумать рациональное использование не только открытого, но и закрытого пространства. В морозилке постарайтесь разместить все запасы по полочкам. Поможет в правильной организации пространства также равномерное распределение и горизонтальное наполнение камер хранения продуктов. Также возьмите на заметку – хранить продукты в морозилке удобнее всего, предварительно рассортировав их по отдельным кулькам в зип-лентой.

Обращайте внимание на каждое свободное пространство. Любой не занятый уголок может стать местом для новой полки или вешалки, на которой разместится посуда или утварь. То же касается дверей и раздвижных панелей. Кроме практичности, это сэкономит деньги на новых шкафах и тумбах.

Главные секреты правильной организации пространства на кухне:

  • перед покупкой мебели и бытовых приборов тщательно продумывайте их размещение – проверяйте габариты, делайте замеры;
  • старайтесь, чтобы даже самый дальний угол стал функциональным местом для полезных вещей;
  • задумайтесь над тем, чтобы центром пространства кухни был "остров", конечно, если это позволяют размеры помещения;
  • важным элементом рациональной организации рабочего пространства на кухне являются раздвижные двери и панели.

Читайте еще:

кухня лайфхак
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:50

ВСУ наступают на Харьковщине: освобождена часть Балаклеи, войска РФ отходят с позиций – ISW

09:40

"Мы делаем то, что правильно": Шольц объяснил, почему затягивает передачу танков УкраинеВидео

09:14

"В бою потерял дубинку и щит": ВСУ ликвидировали росгвардейца из Саратовской области

09:01

Украинцам стоит собрать тревожный чемодан с едой - МиловановВидео

08:54

Гороскоп на сегодня, 7 сентября 2022: Ракам – деньги, Девам – ссоры, Козерогам – вещие сныВидео

Реклама
08:49

День военной разведки Украины – мощные поздравления и картинки к празднику

08:30

Как освободить место на кухне: главные правила, о которых вы не догадывалисьВидео

08:28

После съемок "мертвые" встали и пошли: в РФ опозорились, показав фейк о ликвидации 38 бойцов ВСУВидео

08:25

Русские получили прилет в ответ на газовый шантажмнение

08:20

Бои будут тяжелыми: в следующие несколько недель оккупанты "посыпятся" - ХоджесВидео

08:05

Желание кипяченого напитка: можно ли пить чай со старой заваркой

07:36

Служил в Абхазии, ликвидирован в Украине: ВСУ в Херсонской области "задвухсотили" оккупанта из Рязани

07:05

ВСУ уничтожили на Юге штурмовик Су-25, более 80 оккупантов и много российской техники

07:05

Зачем класть влажную салфетку в стиральную машину: секрет, который удивит

06:42

"Большая проблема для оккупантов": ВСУ освободили город на Харьковщине за сутки одним ударом – АрестовичВидео

06:38

Когда закончится войнамнение

05:38

Ретроградный Меркурий в сентябре-2022: каким знакам готовиться к передрягамВидео

04:41

Как правильно чистить и разделывать рыбу: главные секреты для хозяек

03:55

"А зачем такое декольте глубокое?": Волочкова в кружевах едва не растеряла свои "бидоны"

03:20

Врежет дубак до -5º: украинцы узнали сроки пугающего прогнозаВидео

Реклама
03:20

Восхитительно простое королевское варенье на зиму за 5 минут: быстрый рецептВидео

02:45

Военный эксперт объяснил ситуацию с блицкригом ВСУ в Херсонской области

02:08

Лицо подростка, тело бабушки: Мадонна засветилась топлес без макияжа и фильтров

01:04

Все будет в шоколаде: 3 знака зодиака станут везунчиками в 2023 годуВидео

00:51

Приметы на 7 сентября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы не остаться без денегВидео

00:09

Анастасия Приходько пожаловалась на проблемы со здоровьем

06 сентября, вторник
23:51

Анна Богдан в соблазнительном белом образе оголилась после слухов о воссоединении с "холостяком"

23:46

В ООН назвали два шага для предотвращения ядерной катастрофы на ЗАЭСВидео

23:23

Над Изюмом нависла угроза, а ВСУ начали наступать на еще одном направлении - АрестовичВидео

23:14

"Сейчас только у вас нацистов перестреляем": Камалия рассказала об отношениях с родственниками из РФВидео

23:07

Будут платить в два раза больше за переселенцев: украинцам увеличат помощь в условиях войныВидео

22:50

Елена Зеленская ответила на прокремлевские нарративы основателя группы Pink Floyd

22:40

Цены на продукты рухнут: что и когда подешевеет в УкраинеВидео

22:34

Еще одна российская актриса пойдет в суд из-за несогласия с войной

22:25

"Все очень сложно": на юге россияне все чаще поднимают белый флаг - ВСУВидео

22:01

Воинский учет для женщин: в Минобороны анонсировали важные измененияВидео

21:53

Кулеба резко высказался о скандальном решении Белого дома по поводу России

21:13

В США отказались признать РФ страной-спонсором терроризма: в чем причинаВидео

21:04

Почему Украине не выгодно анонсировать свои успешные наступательные действиямнение

20:59

Мама Кузьмы Скрябина прокомментировала скандал с кражей его песни россиянином

Реклама
20:50

"Была вся в синяках и порезах": в Хорватии итальянец жестоко убил свою возлюбленную украинкуВидео

20:43

Умные хозяйки не выбрасывают апельсиновые корки, а заливают их уксусом

20:31

Мощный взрыв в Бердянске: в больнице скончался местный гауляйтер - СМИ

20:28

"Цекало устал стричь кусты": Лолита показала свои обвисшие прелести в огородеВидео

20:10

Приметы на 8 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы не попасть в опасность в день НатальиВидео

20:01

Жданов назвал условие, при котором войска РФ "разбегутся, как тараканы"Видео

19:55

Верховный суд полностью и бесповоротно запретил Партию ШарияВидео

19:53

68-летняя Вайкуле в прозрачном засветила сногсшибательные формы в Юрмале

19:40

ВСУ мощно бьют оккупантов и освободили новые территории на югеВидео

19:36

"Это в ее стиле!": физиогномист раскрыл значение странных жестов Пугачевой на похоронах Горбачева

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на сентябрь
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиЖенские стрижки
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять