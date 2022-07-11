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Как освежить джинсы летом без стирки: чрезвычайно простой способ, который сохранит ваше время

11 июля 2022, 02:12

Если часто стирать джинсы просто, чтобы освежить, они быстрее будут изнашиваться. Но есть способ, как эффективно избавиться от неприятного запаха без стирки.

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Как освежить джинсы летом без стирки и замачивания/ Instagram, ua.depositphotos.com

Джинсы – без сомнения одна из самых любимых вещей в нашем гардеробе. Их преимущества оспорить трудно. Такая одежда чрезвычайно удобна и может спасти в любой ситуации, ведь в зависимости от сочетания с другими вещами джинсы можно сделать как элементом праздничного наряда на торжество, так и частью вашего образа для работы в офисе.

Кроме того, такие штаны можно подобрать для любой погоды. Поэтому интерес к ним не угасает даже летом. Но из-за постоянного ношения, особенно в летнюю жару, джинсы при всей своей внешней чистоте могут перестать быть "свежими" и удивят вас неприятным запахом.

Джинсовая ткань особенно склонна накапливать в себе неприятные запахи, по сравнению с другими материалами. Однако есть несколько способов, как освежить джинсы летом.

Во-первых, их можно стирать в стиральной машине в режиме быстрой стирки с интервалом в 2-3 дня, если вы носите эти штаны ежедневно. Если одеваете их не каждый день – то по мере того, как будет появляться неприятный запах.

Однако этот способ не является идеальным, ведь из-за частой стирки ткань может полинять. Кроме этого, джинсы могут "сесть" или же наоборот растянуться.

Читайте такжеКак правильно сортировать вещи перед стиркой: 3 золотые правила, которые сохранят вашу одеждуНо есть способ, как освежить джинсы летом без стирки и замачивания. В этом поможет обычная морозилка.

Возьмите джинсы, заверните их в пакет и положите в морозильную камеру не менее, чем на 2 часа. Мороз поможет убить бактерии, которые как раз и являются причиной неприятного запаха.

Если вы оставите брюки в морозилке на ночь, то утром не забудьте их вытащить и повесить на свежем воздухе, чтобы они проветрились и нагрелись.

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