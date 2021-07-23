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Как остыть: четыре простых способа быстро охладиться в жару

23 июля 2021, 14:51

Старшее поколение более уязвимо для серьезного риска перегрева.

лето,жара
Важно пить много воды независимо от того, очень она горячая или нет. / УНИАН

Метеорологическое бюро Великобритании выпустило два предупреждения об экстремальной погоде в новом стиле и посоветовало людям остерегаться солнечных ожогов и теплового истощения.

Общественное здравоохранение Англии посоветовало людям держаться подальше от солнца в самые жаркие часы с 11:00 до 15:00, не употреблять чрезмерное количество алкоголя и не заниматься физическими упражнениями в это время дня, пишет Express.co.uk.

Метеорологическое бюро предупреждает, что в ближайшие несколько дней многие люди могут подвергнуться риску солнечных ожогов или теплового истощения.

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Это включает обезвоживание, тошноту и усталость, при этом старшее поколение более уязвимо для серьезного риска перегрева.

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Увлажняйтесь

Важно пить много воды независимо от того, очень она горячая или нет.

Потребление восьми стаканов в день не только поможет вам остыть, но и поможет вам лучше сконцентрироваться.

Избегайте чая или кофе, потому что кофеин обезвоживает вас.

Заморозьте грелку

Как и зимой, попробуйте превратить грелку в бутылку с холодной водой.

Ваши ступни и лодыжки особенно чувствительны к теплу, так как у них много точек пульса, поэтому прикосновение к ним чего-нибудь прохладного вызовет эффект охлаждения всего остального тела.

Закройте солнце

Закрывание окон и жалюзи может показаться нелогичным, но на самом деле это может иметь большое значение для снижения температуры в вашем доме.

Держите вентилятор рядом с собой, чтобы восполнить недостаток ветерка из закрытых окон.

Снова откройте окна поздно вечером, когда температура снизится, чтобы позволить прохладному и свежему воздуху циркулировать.

Ледяная чаша и вентилятор

Один очень эффективный способ охладить себя и окружающих - поставить перед вентилятором миску со льдом и водой.

Этот прием работает, потому что по мере таяния льда ветер от вентилятора будет собирать прохладный воздух, исходящий от поверхности льда.

Возможно, это не так эффективно, как кондиционер, но он работает достаточно хорошо, чтобы предотвратить самые ужасные жаркие дни.

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