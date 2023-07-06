Как опытные хозяйки заготавливают малину на зиму: 2 лучших способа

Заготовка малины на зиму - отличный способ насладиться ее вкусом и пользой в любое время года.

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Как заготовить малину на зиму / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Малина - это ягода, которая радует нас своим ярким вкусом и ароматом. Если вы хотите наслаждаться этой ягодой круглый год, то заготовка малины на зиму - идеальный способ сохранить ее свежесть и полезные свойства.

Мы расскажем о лучших способах заготовки малины и ответим на вопросы о количестве сахара, замораживании и хранении.

Можно ли просто заморозить малину?

Да, можно просто заморозить малину без предварительной обработки. Промойте малину и обсушите ее, затем переложите в контейнеры или пакеты и заморозьте.

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Как лучше заморозить малину на зиму?

Предварительно промойте и обсушите малину.

Распределите малину в один слой на противне или в контейнере, чтобы ягоды не слиплись во время замораживания.

Поставьте малину в морозильную камеру и заморозьте ее в течение нескольких часов.

После этого переложите замороженные ягоды в пакеты или контейнеры для дальнейшего хранения.

Как лучше заморозить малину с сахаром?

Промойте малину и перемешайте ее с сахаром. Для этого используйте блендер, но можно обойтись и руками, если вы хотите получить более крупные кусочки ягоды. и переложите ее в чистые сухие контейнеры или пластиковые пакеты.

Сколько нужно сахара на 1 кг ягод малины?

В зависимости от предпочтений и сладости малины, можно добавить от 100 до 200 грамм сахара на 1 кг ягод. Рекомендуется провести тестовую заготовку с разными количествами сахара и выбрать оптимальное соотношение для вашего вкуса.

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