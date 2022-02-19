Как оптимально питаться в выходные дни - ответ диетолога

Как оптимально питаться в выходные дни - ответ диетологов / ua.depositphotos.com

В выходные и прочие нерабочие дни люди часто проводят много времени дома. В интервью Радио Sputnik рассказала известный врач-диетолог Маргарита Королева, как не набрать лишний вес во время отдыха.

"Безусловно, надо отдавать предпочтение натуральным продуктам. Обязательно должны быть источники белка – мясо, рыба, птица. А также зерновые, крупы, при хорошей переносимости – молочные продукты. Ешьте побольше овощей, ведь рынки переполнены продуктами, которые представляют собой натуральную "аптеку". Давайте вернемся к традиции готовить еду дома, это позволит не только насыщаться, но и сохранить здоровье в столь ответственный момент", – предложила она.

После 19.00, говорит Королева, лучше воздержаться от еды ‒ для того, чтобы дать возможность организму отдохнуть. Кроме того, в нерабочие дни важно не забывать о физической активности.

"Физические нагрузки стимулируют скорость метаболических процессов, обеспечивают профилактику набора веса, поддерживают иммунитет, благодаря им регенерируются ткани, поддерживается молодость мозга, мобилизуется весь организм. Сейчас много онлайн-занятий (фитнесом, – Главред). Либо можно выбрать пробежки, прогулки с домашними животными на свежем воздухе", – подытожила Королева.

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