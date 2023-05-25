Как определить свою миссию по дате рождения - нумерология числа судьбы

Судьба говорит с вами при помощи магии чисел - нумерологи знают, как найти предназначение по дате рождения.

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Предназначение по дате рождения - нумерология / pexels.com

Нумерология - учение, согласно которому в дне рождения человека скрываются секреты его настоящего и будущего. Миссия души по дате рождения может быть определена путем несложных вычислений.

Главред расскажет, как определить кармическое предназначение по дате рождения.

Для начала следует найти число судьбы человека. Все цифры в его дате рождения суммируются до тех пор, пока не образуется простое число от 1 до 9. Например: дата рождения - 4 мая 1976 года.

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0+4+0+5+1+9+7+6 = 32 = 3+2 = 5. Кармическое число человека - пять.

Далее нумерологи определяют миссию по дате рождения.

Судьбой человека с числом 1 управляет Солнце. Такими людям трудно соответствовать общепринятым правилам, они имеют сильную индивидуальность и творческую жилку, часто зацыкленны на себе. Однако их место силы - семья, и воплотить свое предназначение они смогут лишь с помощью близких людей.

Предназначение по дате рождения - нумерология / pexels.com

На жизненную миссию "двоек" влияет Луна, которая дарит своим подопечным мягкий характер и дружелюбие. У таких людей хорошо подвешен язык, и они очень коммуникабельны. Вместе с тем они не летают в облаках, трезво оценивая все, что происходит вокруг. Их миссия души - единение людей.

"Тройки" следуют по оси Юпитера - их патрон ведет по жизни к творчеству во всем его многообразии и многогранности. Крутой нрав и непостоянство таких личностей может, порой, доставить окружающим массу неудобств, но бешенная харизма, заразительная энергетика и незаурядный ум сглаживают углы.

Рожденные с кармическим числом 4 свое предназначение осознают достаточно рано, так как черты характера, подаренные им Ураном, проявляются с младенчества. Четверки спокойны и степенны, но при этом очень упрямы и трудолюбивы. Завистники могут считать их твердолобыми, но эти люди всегда достигают желаемого. Причем полагаются они исключительно на собственный труд, а не на удачу.

Предназначение по дате рождения - нумерология / pexels.com

Пять - число судьбы, которое в нумерологии указывает на связь с Меркурием. Эта планета делает людей прирожденными вдохновителями. Они свободны духом, часто бунтуют, но прекрасно слушают, и, что немаловажно, слышат. Истинное упокоение такие личности находят лишь тогда, когда в их руках расцветают чужие судьбы.

Кармическое число "6" находится во власти Венеры, которая взращивает из своих протеже чувственные натуры с тонкой душой и развитой эмпатией. Из таких людей получаются искусные любовники и чуткие семьянины, для которых дом - крепость, а его обитатели - наивысшая ценность. Старшее поколение - их фундамент, а младшее - их подарок Вселенной.

Движение - жизнь и кармическая миссия людей, рожденных под числом 7. Ими управляет Нептун, а это значит, что особое внимание стоит уделить духовному развитию. При этом "семеркам" удается сохранить рассудительность и холодный ум. Удивительно, но духовное не мешает получать и приумножать материальное, а скорее способствует этому.

Предназначение по дате рождения - нумерология / pexels.com

В этом плане чуть меньше повезло "восьмеркам": их миссия - найти баланс между материальным и духовным. Планета-покровитель Сатурн постоянно кренит их то в одну, то в другую сторону. В таких людях причудливо смешиваются чувствительность и беспристрастность, аналитический ум и развитая фантазия. При таком наборе качеств люди с кармическим числом 8 умеют приспосабливаться к любым обстоятельствам, как никто другой.

"Девятки" сильны духом и необычайно умны. Их жизненная миссия, согласно нумерологии, быть начинателями, первооткрывателями и вовремя ставить точку. Такой уж силой наделил их Нептун - щедрый, но строгий покровитель, который не приемлет слабость и тех, кто опускает руки.

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