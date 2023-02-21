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Как определить свои личные границы и научиться никогда не давать себя в обиду

21 февраля 2023, 17:16
В современном мире, который быстро меняется, очень сложно сохранить свою психику здоровой и невредимой. Именно для этого нужно выстраивать и отстаивать границы.
Как определить свои личные границы
Как определить свои личные границы / pixabay.com

Личные границы - это совокупность личного пространства, убеждений, эмоций и чувств человека, которые невозможно увидеть глазами, но которые влияют на готовность личности открываться и ближе общаться с окружающими людьми и миром.

Как определить свои личные границы - понимание себя

Защита своей психики лучше всего дается тем, кто уже давно стоит на пути любви к себе и стремления к комфорту, ведь границы - это про заботу о себе, своем времени, желаниях, и пространстве.

Для того, чтобы выстроить границы, попробуйте начать ценить свое время, организуйте свое личное пространство (рабочее, спальное и т.д.), контролируйте ваши планы самостоятельно, отказывайтесь от критики, если вы ее не хотите, не принимайте и не давайте лишних советов, а также учитесь принимать такие действия, выбор и решения в жизни других людей.

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Примечание: как только человек становится на путь обозначения личных границ - жизнь обретает определенные изменения в отношениях с окружающими людьми.

Как правильно отстаивать свои границы - следующий этап любви к себе

После того, как человек осознал для себя свои границы и проработал их, начинается следующий этап - отстаивание и защита. Так происходит потому, что окружающие люди чаще не готовы видеть изменения в другом человеке, ведь это меняет привычную модель общения.

Начать отстаивание личных границ можно с простых действий, а именно:

  • учитесь говорить с людьми открыто, не стоит обижаться, куда лучше спокойно рассказать о том, что вы чувствуете и выйти на диалог
  • начните действовать исходя из того, какие ваши желания и чего вы хотите, а не окружающие
  • начните отказывать и говорить слово "нет", когда вам это нужно, не испытывая при этом чувство вины
  • не оставайтесь в отношениях, когда вы чувствуете себя в них плохо и спокойные обсуждения не помогают

Помните, что звонок от руководства в нерабочее время, приезд друзей или родителей без предупреждения и непрошенные советы - это всё нарушение личных границ, которое не стоит пропускать мимо.

Как выстроить личные границы в отношениях - совет для тех, кто хочет сохранить отношения

Чаще всего вопрос личных границ поднимается в жизни человека тогда, когда он вступает в партнерские отношения. Количество проведенного времени вместе и уровень сближения открывают людям потребность в уважении границ друг друга.

Сохранить любовь, уважение и оставаться при этом счастливым помогут простые правила сохранения границ.

Для начала начните в открытую сообщать партнеру о своих чувствах и желаниях, никто не умеет читать мысли другого человека, а для понимания его - необходимо знать всё ли в порядке. Нужно говорить о том, что вас не устраивает и почему, главное - без истерик, а с объяснениями. Вы также имеете право обозначать неприкосновенность к вашему личному территориальному и временному пространству. Думайте о том, что ненужно терпеть то, что приносит вам дискомфорт, даже если он только моральный, но также стоит не забывать, что личный комфорт заканчивается там, где начинается дискомфорт другого человека.

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