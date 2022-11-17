Как определить размер груди: 4 полезных таблицы для простого и быстрого подбора бюстгальтера

Как определить размер груди / pixabay.com

Самостоятельно определить размер бюста не сложно. Конечно, на глаз это умеют делать лишь продавцы и профессиональные ловеласы, а вот при помощи нехитрых вычислений и размерных таблиц – сможет каждая.

Главред расскажет, как правильно выбрать бюстгальтер, чтобы он не только поддерживал грудь, но и делал ваше нижнее белье максимально комфортным.

Полнота чашки бюстгальтера

Многие женщины даже в зрелом возрасте начинают теряться в цифробуквенных определениях размеров груди. Ведь со стороны это выглядит, как китайская грамота, загадочное заклинание, смысл которого понятен лишь продавцу в магазине нижнего белья.

К счастью, разобраться в том, какой размер вы носите, совершенно не сложно. Для этого вам понадобится всего две величины.

Первая – обхват груди. Его нужно измерять по самой высокой точке груди, сантиметровую ленту нужно расположить строго горизонтально. Например, 100 см.

Вторая – обхват под грудью. В представлении не нуждается. Поместите сантиметровую ленту у основания вашего бюста. Например, 73 см.

Разница объемов определяет полноту чашки бюстгальтера. Т.е. 100 – 73 = 17.

Таблица размеров бюстгальтера 1. Разница объемов 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 Размер 0 1 2 3 4 5 6

Числу 17 соответствует, как принято говорить в народе, третий размер груди. Для такого размера подойдет чашечка С.

Таблица размеров бюстгальтера 2. Размер 0 1 2 3 4 5 6 Обозначение AA A B C D E F

Размер бюстгальтера

Соотношения объемов на груди и под ней часто на бюстгальтерах определяется цифрой (от 60) и латинской буквой. Такое обозначение позволяет более точно подобрать модель, ведь не все бюстгальтеры второго размера будут подходить одинаково. Для этого существует таблица соответствия объемов. Буква – обхват груди, цифра – обхват под грудью.

Обхват под грудью (см) Обхват по груди (см) Размер бюстгальтера AA A B C D E F G 60 — (58-62) 70-71 72-73 74-75 76-77 78-79 65 — (63-67) 74-76 77-79 80-81 82-83 84-85 86-87 88-89 70 — (68-72) 79-81 82-84 85-86 87-88 89-90 91-92 93-94 75 — (73-77) 84-86 87-89 90-91 92-93 94-95 96-97 98-99 100-101 80 — (78-82) 89-91 92-94 95-96 97-98 99-100 101-102 103-104 105-106 85 — (83-87) 97-99 100-101 102-103 104-105 106-107 108-109 110-111 90 — (88-92) 102-104 105-106 107-108 109-110 111-112 113-114 115-116 95 — (93-97) 107-109 110-111 112-113 114-115 116-117 118-119 120-121 100 — (98-102) 112-114 115-116 117-118 119-120 121-122 123-124 125-126

Таким образом женщине с примерными объемами 100 см по груди, и 73 под ней, стоит обратить свое внимание на бюстгальтеры размера 75G.

Параллельный размер

Наверняка вы не раз сталкивались с тем, что в разных магазинах, у разных производителей или даже в разных моделях размер бюста по обозначениям может колебаться в пределах одного-двух значений.

То, что вы всю жизнь носите 75В, а тут на вас идеально "сел" бюстик 75D не случайность, и не ошибка. Это ваш параллельный размер: некоторые размеры в таблице совпадают по показателям, из-за этого может возникнуть легкая путаница. Сравнить свой размер можно в таблице аналогов.

Таблица параллельных размеров бюстгальтера 75A 70B 80A 75B 70C 85A 80D 75C 75B 70C 80A 80B 75C 70D 85B 80C 75D 90B 85C 80D 85C 80D 75E 90D 85E 80F

Полезные советы, как правильно измерить размер груди:

1. Любые измерения стоит делать в лифчике. Старайтесь надеть такое белье, которое не увеличивает объем вашей груди, и не уменьшает его.

2. Наиболее точный показатель вы получите, если мерку будет снимать кто-то другой.

3. В выборе нижнего белья главным критерием всегда должно быть удобство. Поэтому, если ваш объем под грудью, к примеру, 93 см, то лучше приобрести бюстик 95, чем 90, который почти наверняка будет слишком вас перетягивать.

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