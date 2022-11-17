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Как определить размер груди: 4 полезных таблицы для простого и быстрого подбора бюстгальтера

17 ноября 2022, 15:52

Чтобы декольте всегда выглядело восхитительно, а его содержимое чувствовало себя максимально комфортно, нужно знать несколько маленьких секретов.

Как определить размер груди
Как определить размер груди / pixabay.com

Самостоятельно определить размер бюста не сложно. Конечно, на глаз это умеют делать лишь продавцы и профессиональные ловеласы, а вот при помощи нехитрых вычислений и размерных таблиц – сможет каждая.

Главред расскажет, как правильно выбрать бюстгальтер, чтобы он не только поддерживал грудь, но и делал ваше нижнее белье максимально комфортным.

Полнота чашки бюстгальтера

Многие женщины даже в зрелом возрасте начинают теряться в цифробуквенных определениях размеров груди. Ведь со стороны это выглядит, как китайская грамота, загадочное заклинание, смысл которого понятен лишь продавцу в магазине нижнего белья.

К счастью, разобраться в том, какой размер вы носите, совершенно не сложно. Для этого вам понадобится всего две величины.

Первая – обхват груди. Его нужно измерять по самой высокой точке груди, сантиметровую ленту нужно расположить строго горизонтально. Например, 100 см.

Вторая – обхват под грудью. В представлении не нуждается. Поместите сантиметровую ленту у основания вашего бюста. Например, 73 см.

Разница объемов определяет полноту чашки бюстгальтера. Т.е. 100 – 73 = 17.

Таблица размеров бюстгальтера 1.
Разница объемов10-1112-1314-1516-1718-1920-2122-23
Размер0123456

Числу 17 соответствует, как принято говорить в народе, третий размер груди. Для такого размера подойдет чашечка С.

Таблица размеров бюстгальтера 2.
Размер0123456
ОбозначениеAAABCDEF

Размер бюстгальтера

Соотношения объемов на груди и под ней часто на бюстгальтерах определяется цифрой (от 60) и латинской буквой. Такое обозначение позволяет более точно подобрать модель, ведь не все бюстгальтеры второго размера будут подходить одинаково. Для этого существует таблица соответствия объемов. Буква – обхват груди, цифра – обхват под грудью.

Обхват под грудью (см)Обхват по груди (см)
Размер бюстгальтераAAABCDEFG
60 — (58-62)70-7172-7374-7576-7778-79
65 — (63-67)74-7677-7980-8182-8384-8586-8788-89
70 — (68-72)79-8182-8485-8687-8889-9091-9293-94
75 — (73-77)84-8687-8990-9192-9394-9596-9798-99100-101
80 — (78-82)89-9192-9495-9697-9899-100101-102103-104105-106
85 — (83-87)97-99100-101102-103104-105106-107108-109110-111
90 — (88-92)102-104105-106107-108109-110111-112113-114115-116
95 — (93-97)107-109110-111112-113114-115116-117118-119120-121
100 — (98-102)112-114115-116117-118119-120121-122123-124125-126

Таким образом женщине с примерными объемами 100 см по груди, и 73 под ней, стоит обратить свое внимание на бюстгальтеры размера 75G.

Параллельный размер

Наверняка вы не раз сталкивались с тем, что в разных магазинах, у разных производителей или даже в разных моделях размер бюста по обозначениям может колебаться в пределах одного-двух значений.

То, что вы всю жизнь носите 75В, а тут на вас идеально "сел" бюстик 75D не случайность, и не ошибка. Это ваш параллельный размер: некоторые размеры в таблице совпадают по показателям, из-за этого может возникнуть легкая путаница. Сравнить свой размер можно в таблице аналогов.

Таблица параллельных размеров бюстгальтера
75A70B
80A75B70C
85A80D75C
75B70C80A
80B75C70D
85B80C75D
90B85C80D
85C80D75E
90D85E80F

Полезные советы, как правильно измерить размер груди:

1. Любые измерения стоит делать в лифчике. Старайтесь надеть такое белье, которое не увеличивает объем вашей груди, и не уменьшает его.

2. Наиболее точный показатель вы получите, если мерку будет снимать кто-то другой.

3. В выборе нижнего белья главным критерием всегда должно быть удобство. Поэтому, если ваш объем под грудью, к примеру, 93 см, то лучше приобрести бюстик 95, чем 90, который почти наверняка будет слишком вас перетягивать.

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