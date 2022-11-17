Как определить размер груди: 4 полезных таблицы для простого и быстрого подбора бюстгальтера

Чтобы декольте всегда выглядело восхитительно, а его содержимое чувствовало себя максимально комфортно, нужно знать несколько маленьких секретов.
Самостоятельно определить размер бюста не сложно. Конечно, на глаз это умеют делать лишь продавцы и профессиональные ловеласы, а вот при помощи нехитрых вычислений и размерных таблиц – сможет каждая.
Главред расскажет, как правильно выбрать бюстгальтер, чтобы он не только поддерживал грудь, но и делал ваше нижнее белье максимально комфортным.
Полнота чашки бюстгальтера
Многие женщины даже в зрелом возрасте начинают теряться в цифробуквенных определениях размеров груди. Ведь со стороны это выглядит, как китайская грамота, загадочное заклинание, смысл которого понятен лишь продавцу в магазине нижнего белья.
К счастью, разобраться в том, какой размер вы носите, совершенно не сложно. Для этого вам понадобится всего две величины.
Первая – обхват груди. Его нужно измерять по самой высокой точке груди, сантиметровую ленту нужно расположить строго горизонтально. Например, 100 см.
Вторая – обхват под грудью. В представлении не нуждается. Поместите сантиметровую ленту у основания вашего бюста. Например, 73 см.
Разница объемов определяет полноту чашки бюстгальтера. Т.е. 100 – 73 = 17.
|Разница объемов
|10-11
|12-13
|14-15
|16-17
|18-19
|20-21
|22-23
|Размер
|0
|1
|2
|3
|4
|5
|6
Числу 17 соответствует, как принято говорить в народе, третий размер груди. Для такого размера подойдет чашечка С.
|Размер
|0
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|Обозначение
|AA
|A
|B
|C
|D
|E
|F
Размер бюстгальтера
Соотношения объемов на груди и под ней часто на бюстгальтерах определяется цифрой (от 60) и латинской буквой. Такое обозначение позволяет более точно подобрать модель, ведь не все бюстгальтеры второго размера будут подходить одинаково. Для этого существует таблица соответствия объемов. Буква – обхват груди, цифра – обхват под грудью.
|Обхват под грудью (см)
|Обхват по груди (см)
|Размер бюстгальтера
|AA
|A
|B
|C
|D
|E
|F
|G
|60 — (58-62)
|70-71
|72-73
|74-75
|76-77
|78-79
|65 — (63-67)
|74-76
|77-79
|80-81
|82-83
|84-85
|86-87
|88-89
|70 — (68-72)
|79-81
|82-84
|85-86
|87-88
|89-90
|91-92
|93-94
|75 — (73-77)
|84-86
|87-89
|90-91
|92-93
|94-95
|96-97
|98-99
|100-101
|80 — (78-82)
|89-91
|92-94
|95-96
|97-98
|99-100
|101-102
|103-104
|105-106
|85 — (83-87)
|97-99
|100-101
|102-103
|104-105
|106-107
|108-109
|110-111
|90 — (88-92)
|102-104
|105-106
|107-108
|109-110
|111-112
|113-114
|115-116
|95 — (93-97)
|107-109
|110-111
|112-113
|114-115
|116-117
|118-119
|120-121
|100 — (98-102)
|112-114
|115-116
|117-118
|119-120
|121-122
|123-124
|125-126
Таким образом женщине с примерными объемами 100 см по груди, и 73 под ней, стоит обратить свое внимание на бюстгальтеры размера 75G.
Параллельный размер
Наверняка вы не раз сталкивались с тем, что в разных магазинах, у разных производителей или даже в разных моделях размер бюста по обозначениям может колебаться в пределах одного-двух значений.
То, что вы всю жизнь носите 75В, а тут на вас идеально "сел" бюстик 75D не случайность, и не ошибка. Это ваш параллельный размер: некоторые размеры в таблице совпадают по показателям, из-за этого может возникнуть легкая путаница. Сравнить свой размер можно в таблице аналогов.
|75A
|70B
|80A
|75B
|70C
|85A
|80D
|75C
|75B
|70C
|80A
|80B
|75C
|70D
|85B
|80C
|75D
|90B
|85C
|80D
|85C
|80D
|75E
|90D
|85E
|80F
Полезные советы, как правильно измерить размер груди:
1. Любые измерения стоит делать в лифчике. Старайтесь надеть такое белье, которое не увеличивает объем вашей груди, и не уменьшает его.
2. Наиболее точный показатель вы получите, если мерку будет снимать кто-то другой.
3. В выборе нижнего белья главным критерием всегда должно быть удобство. Поэтому, если ваш объем под грудью, к примеру, 93 см, то лучше приобрести бюстик 95, чем 90, который почти наверняка будет слишком вас перетягивать.
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