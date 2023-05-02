Как определить предназначение по дате рождения

Учение о нумерологии расскажет, какая судьба вам уготована по дате рождения и в каком направлении лучше всего развиваться.

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Как узнать свое предназначение в этой жизни - нумерология / Фото: ua.depositphotos.com

Долгие тысячелетия нумерология не теряет своей популярности. Это учение, которое занимается числами и их влиянием на судьбу человека и даже может определить предназначение. Понятно, что нумерология - это не наука, и доказать, действительно ли дата рождения определяет, кем вы должны стать или станете в этой жизни, невозможно, но тем не менее многие находят определенные взаимосвязи. Даже если вы - убежденный скептик и прагматик, из любопытства можно узнать, какая судьба вам уготована по дате рождения и в каком направлении лучше всего развиваться.

Предназначение по дате рождения - как провести расчет

Как определить предназначение? Это очень просто. Нужно всего лишь записать дату рождения по порядку - день, месяц, год. Например, 25.11.1988. Если вы родились 23-31 числа, то нужно вычесть двадцать два.

Число года нужно просуммировать 1+9+8+8 = 26. Далее прибавляем день и месяц 3+11+26 = 40. При наличии общего числа больше 22 также нужно вычесть эту цифру: 40-22 = 18. Таким образом, 18 и будет кармическим числом предназначения.

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К слову, важно понимать, что предназначение человека - это не профессия. Не стоит понимать расшифровку кармического числа слишком буквально. Скорее это информация к размышлению о том, какие есть слабые и сильные стороны и в какой сфере их лучше всего применить.

Мое кармическое предназначение по дате рождения - расшифровка

Число "1". Ваше предназначение - помогать другим словом, советами, нести знания, информацию в мир. Такой человек сможет оказывать сильное влияние на других, создавать красоту и гармонию.

Благоприятные сферы: журналистика, психология, переводы текстов, написание книг.

Число "2". Предназначение - самопознание, развитие интуиции. Сфера взаимодействия - природный мир, науки естественного характера.

Благоприятные сферы: экология, психология, диагностика жизни.

Число "3". Предназначение - нести в этот мир красоту, развивать искусство, культуру. Для женщины важно реализоваться как мать в прямом и переносном смысле.

Благоприятные сферы:создание и моделирование одежды, помощь в создании стиля, воспитание детей, работа в сфере искусства, руководящие должности.

Число "4". Предназначение - профессиональная реализация, также необходимо нести ответственность за своё дело и семью и научиться достигать поставленных целей.

Благоприятные сферы: бизнес, управление организацией, руководящие посты в любой сфере.

Число "5". Предназначение такого человека - передавать знания.

Благоприятные сферы: философия, история, педагогика.

Число "6". Любовь в различных проявлениях - основа жизни такого человека. Нужно научиться верить своему сердцу при выборе жизненного пути и любимого человека.

Благоприятные сферы:медицина, актёрское мастерство.

Число "7". Предназначение - видоизменять мир вокруг себя. Важно не прятать, а развивать свои таланты, научиться работать с информацией и людьми.

Благоприятные сферы: политика, военное дело, сфера транспорта и перевозок.

Число "8". Предназначение - борьба за справедливость, помощь людям в решении вопросов правового характера, защита ближнего.

Благоприятные сферы: судебная, адвокатская работа, оформление бумаг, договоров.

Число "9". Предназначение - развитие духовной стороны личности. Такому человеку необходимо перенимать знания старших поколений и проявлять заботу к людям в возрасте.

Благоприятные сферы: работа в социальных организациях, научная сфера, изучение истории и философии.

Число "10". Предназначение - поиск баланса между миром материи и духовности, благотворительность. Стоит избегать опасных финансовых сфер и азартных игр.

Благоприятные сферы: банковская деятельность, финансы, бухгалтерия и развитие бизнеса.

Число "11". Предназначение - проявлять заботу и любить. Важно научиться создавать гармоничные отношения, сочетая духовную и физическую близость.

Благоприятные сферы: спорт, военное дело, освоение массажа, работа в брачном агентстве.

Число "12". Таким людям необходимо контролировать свои эмоции, не драматизировать, избегать ситуаций жертвы и не увлекаться алкогольными напитками и другими зависимостями.

Благоприятные сферы: научные исследования, психологическая помощь людям, изучение философии, проявление себя через искусство.

Число "13". Предназначение - спокойно воспринимать перемены, учиться расставаться с прошлым, открывать двери будущему. Важно направлять усилия на помощь всем нуждающимся.

Благоприятные сферы: медицина, МЧС, пожарная служба.

Число "14". Предназначение - стараться выполнять своевременно необходимые действия, объединять других людей в коллективе, вести к общей цели.

Благоприятные сферы: услуги экскурсовода, проводника, социальная помощь, целители.

Число "15". Предназначение - направлять энергию в добрые дела, избегать магии, зависимостей, соблазнов, криминала. Эти люди склонны иметь способности к эзотерике, исцелению людей.

Благоприятные сферы: бизнес, психология, целительство.

Число "16". Предназначение - созидание нового. При этом важно завершать все начатые проекты и не противиться приходу нового.

Благоприятные сферы: административная деятельность, создание программ, стройка.

Число "17". Предназначение - развитие внутреннего потенциала и творческого начала. Эти люди призваны делать этот мир более красивым и комфортным.

Благоприятные сферы: искусство, астрология.

Число "18". Предназначение - делать мир более уютным, заботиться о семье и доме.

Благоприятные сферы: кулинария, психология, медицина.

Число "19". Предназначение - оказывать помощь, поддержку.

Благоприятные сферы: политическая, руководящие посты, творческая реализация.

Число "20". Предназначение - построение гармоничных семейных отношений, оказание помощи близким. Ключевым в мировоззрении должно быть проявление справедливости и гуманного отношения к людям.

Благоприятные сферы: изучение истории, психологии, медицина, юриспруденция.

Число "21". Предназначение - открыть своё сердце новому и неизведанному: другим культурам, вероисповеданиям, национальностям, развивать толерантность, понимание к людям.

Благоприятные сферы: работа с иностранными языками, дипломатические миссии, исследование других культур, специалисты по внедрению ноу-хау.

Число "22". Предназначение - познавать мир, путешествовать, радоваться жизни сохранять внутреннее ощущение детства и делится им с окружающими.

Благоприятные сферы: работа в школе или детском саду (вожатые, учителя, воспитатели, няни), работа с командировками.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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