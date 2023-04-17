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Как определить характер по подбородку: главные признаки злости и доброты

Елизавета Бельмас
17 апреля 2023, 17:23 обновлено 17 апреля, 18:02
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Характер, которым обладает человек, можно вычислить не только по поведению, но и по внешнему виду.
как определить характер по подбородку
Как определить характер по подбородку / коллаж фото instagram anastasia.savidy/peresova_cosmo

Практически каждый хоть раз в своей жизни слышал слова о том, что тонкие губы свидетельствуют об эмоциональной скупости, а порой и злости. Однако характере человека может рассказать не только эта часть лица. Бытует мнение, что подбородок человека также может рассказать о его характере на равне с поведением. Об этом расскажем далее.

Как определить характер по подбородку - основные случаи

Эксперты по физиогномике утверждают, что подбородок очень "кричащая" часть лица и может поведать о характере человека много важных деталей. Согласно данным физиогномистов, наилучший мужской подбородок - выступающий вперед, широкий и полный. Он говорит о том, что человек способен быть любящим мужем и хорошим хозяином. Такие же качества в женщине раскрывает, например, крупный, округлый, выступающий вперед подбородок.

Также порой встречаются люди с выступающим вперед подбородком. Он свидетельствует о силе и большом количестве энергии в человеке, всегда стремящемся к идеалу. Однако если при выступающем подбородке скошен лоб - этот человек, скорее всего, скованный и зацикленный на проблемах.

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Что говорит о человеке квадратный подбородок - качества характера "на лицо"

Как правило, человек обладающий квадратным подбородком - решительный и твердый, он очень хорошо подходит мужчинам и мешает счастливой жизни женщин.

Женщина с квадратным подбородком обладает мужественностью и смелостью.

Как правило, люди с данным строением лица никогда не проигрывают, отличаются умением добиваться целей и отстаивать свое мнение до конца.

Что означает приподнятый подбородок - расскажет о характере

Приподнятый подбородок - довольно распространенная черта лица. Зачастую, им обладаю властолюбивые люди, которые стараются выжимать пользу по максимуму из всего, где возможно. Однако, если такой подбородок хоть немного раздвоен - перед вами очень страстный человек, а вот если раздвоение заметно издалека - можете познакомиться с настоящим затворником.

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