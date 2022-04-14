Как определить, что собака умирает: шесть верных способов понять

Собака - лучший друг для своего хозяина / ua.depositphotos.com

Прощание с собакой — одна из самых сложных вещей, которые приходится делать владельцу домашнего животного. Мы все хотим как можно больше времени проводить с нашими любимыми щенками, и бывает трудно понять, когда их отпустить.

Научившись оценивать качество жизни вашей собаки, вы сможете определить, когда пора прощаться, и убедиться, что вы обеспечиваете ей больше комфорта до того, как питомец умрет.

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Однако, прежде чем принять окончательное решение, поговорите со своим ветеринаром и обратите внимание на эти шесть признаков того, что путешествие вашей собаки подходит к концу.

6 признаков того, что собака может умереть

1. Собака испытывает боль и дискомфорт

К сожалению, боль и дискомфорт являются обычными симптомами в конце жизни собаки.

Признаки боли собаки проявляються через то, что она прячется или задыхается, теряет подвижность. Кроме того, собака может не хотеть общаться, дрожать, испытывать беспокойство и агрессию.

Ваша собака может с трудом найти себе удобное место и отдохнуть. Некоторые собаки могут спать больше, чем обычно, или искать новые места для отдыха для комфорта, которые они затем могут не захотеть покидать.

2. У собаки пропал аппетит

В последние дни у собак часто пропадает аппетит, особенно если они испытывают тошноту или боль. Даже общее недомогание может сделать вашего любимца менее склонным вставать и есть.

Вы также можете заметить, что ваша собака быстро теряет вес, что может произойти из-за того, что она не ест или из-за изменений в обмене веществ из-за определенных заболеваний. В некоторых случаях потеря аппетита у вашей собаки может сопровождаться другими желудочно-кишечными симптомами, такими как рвота и диарея.

3. Собака проявляет отсутствие интереса к любимым занятиям

По мере того, как здоровье собаки ухудшается, вы можете заметить, что она больше не проявляет интереса к своим любимым занятиям. Некоторые собаки могут замкнуться в себе и перестать общаться со своей семьей, в то время как другие могут стать более навязчивыми и искать дополнительного внимания. Вы также можете заметить, что ваша собака кажется вялой, подавленной или просто не похожа на себя.

4. Недержание мочи и снижение ухода за собой

У некоторых домашних животных в конце жизни возникает недержание мочи, и они теряют контроль над своим мочевым пузырем и кишечником. Другие могут быть не в состоянии встать, чтобы выйти на улицу, чтобы справить нужду, и им может понадобиться дополнительная помощь от владельцев или членов семьи, чтобы оставаться чистыми. Шерсть вашей собаки также может выглядеть тусклой или неопрятной из-за снижения гигиены и ухода за ней.

5. Собака потеряла подвижность

В отличие от молодого щенка, многие собаки могут испытывать боль и скованность в старости. Это может усугубиться, когда ваша собака станет слабее в свои последние дни. Они могут изо всех сил пытаться не отставать от повседневных дел, или они могут быть не в состоянии встать, чтобы участвовать в своих обычных действиях.

Многие собаки нуждаются в помощи своих владельцев в это время, чтобы получить доступ к основным ресурсам, таким как еда и вода, принять лекарства или выйти на улицу, чтобы справить нужду.

6. Плохих дней больше, чем хороших

Может быть сложно понять, когда прощаться с собакой, особенно если симптомы проявляются постепенно. Некоторые владельцы домашних животных считают полезным следить за качеством жизни своей собаки, ведя дневник хороших и плохих дней своей собаки. Когда плохих дней становится больше, чем хороших, возможно, пришло время поговорить с ветеринаром о подходящем времени для прощания.

Подготовка к прощанию с собакой

Важно помнить, что, хотя вышеперечисленные симптомы могут быть признаками того, что собака умирает, они также могут быть признаками излечимых заболеваний. Если вы беспокоитесь о здоровье своей собаки или считаете, что она умирает, лучше посетить ветеринара для осмотра. Это также даст вам возможность обсудить уход за вашим любимым питомцем в конце жизни, если это необходимо.

Прежде чем попрощаться со своим пушистым членом семьи, вы можете потратить некоторое время на то, чтобы подумать, каким бы вы хотели его запомнить. Возможно, вы захотите составить список дел для своего питомца или вернуться к любимым местам и занятиям вашего питомца в последние дни его жизни.

Подумайте, не хотите ли вы каким-либо образом увековечить память о своем питомце, например, сделав чернильные или глиняные отпечатки его лап. Наконец, вам нужно будет подумать, как вы хотели бы поступить с останками вашего питомца. Вы можете похоронить своего питомца или кремировать его. Ваш ветеринар может помочь вам решить, какой вариант лучше всего подходит для вас и потребностей вашей семьи.