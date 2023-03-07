Как омолодить старую яблоню: простая схема, которая даст дачникам хороший урожай

Как уменьшить высоту яблони знает далеко не каждый дачник, тогда как этот шаг является одним из ключевых принципов омоложения дерева для хорошего урожая.

Шоковая обрезка яблонь для того, чтобы они принесли хороший урожай, вам вряд ли понадобится / Коллаж ua.depositphotos.com

Многие дачники на своих участках рано или поздно сталкиваются с проблемой, когда яблоня с годами перестает давать хороший урожай. Хочется, чтобы дерево еще плодоносило, поэтому люди пытаются понять, как провести радикальное омоложение яблони. Оживить плодовое дерево поможет омолаживающая обрезка. Процесс достаточно простой, но чтобы не навредить яблоне, следует придерживаться правил и советов.

Как спасти старую яблоню

Чтобы омолодить старую яблоню, нужен комплексный подход. Нельзя все сделать за один прием, иначе это приведет к стрессу растения, усилению вегетации или резким проблемам с принесением деревом плодов. На восстановление яблони может уйти несколько лет, поэтому правильно будет проводить обрезку в оптимальные сроки.

Омолаживающая обрезка яблони проводится весной или осенью – в пору года, когда дерево пребывает в состоянии покоя. Когда на яблоне нет листьев, легче определить, какие ветви и побеги следует удалить.

видео дня

Обрезку яблони лучше всего проводить ранней весной – до момента, когда набухнут почки. Если не соблюдать это правило, дерево, которое сильно обрезали, может утратить силы и плохо перенести зиму. А вот за сезон старая яблоня станет крепче, сильнее и будет готова к следующей обрезке.

Осмотрите яблоню и узнайте, в каком она состоянии

Перед тем как начинать обрезку нужно с особым вниманием осмотреть старую яблоню, чтобы понять, в каком она состоянии, найти проблемные места и определить риски для дерева.

Проще говоря, вам следует понять, почему яблоню нужно омолодить.

Яблоня дает все меньше урожая

Когда урожая с дерева каждый год становится все меньше и уменьшаются сами плоды, яблоне нужна омолаживающая обрезка. Питание дерева должно перераспределиться на другие, более перспективные ветви.

Возраст яблони

У каждого из деревьев бывает свой "критический" возраст, когда приходит время для омолаживания. Выясните, сколько лет вашей яблоне и когда ее нужно обновлять.

Сухие ветви

Если вы видите, что у дерева сухие ветви – перед вами старая яблоня. У нее высыхают побеги. Из-за этого страдают плодоносящие веточки и сама верхушка дерева.

Годовой прирост дерева

Спустя время молодые побеги на яблоне растут уже не так быстро. Увидели, что ветки растут только на 10-15 сантиметров в год, дерево нужно обрезать.

Обрезка старой яблони – схема

Обрезка яблони весной не только помогает дереву не замерзнуть, но и учитывает начало в эту пору года ее сокодвижения, в результате чего раны затягиваются более стремительно.

Те области, где были срезы, нужно обработать садовым варом. Отростки следует удалять над почками, чтобы кромка среза достигала одного уровня с верхней части почки, а на противоположной стороне оставался скос, способствующий скатыванию воды.

Следует разобраться и в "создании" кроны. В кроне средние и нижние ветки должны быть длиннее верхних. Нужно, чтобы вершина в обязательном порядке была выше кроны. В весенний период продолжайте работу по формированию кроны, отрезая замерзшие побеги. Побеги с прошлого года в обязательном порядке прореживаются.

Что касается длины яблони, все зависит от того, насколько сильно растет дерево. Если яблоня маленькая, чаще всего удаляют лишь верхушки у побегов. У дерева среднего роста побеги подрезают на 1/3. Ветки больших деревьев удаляют уже на половину или даже больше.

Обычно деревья очень сильно подрезают только в том случае, если произошло какое-либо чрезвычайное происшествие. Тогда удаляется значительная часть дерева, над этим работать должны специалисты. Во всех остальных случаях такой шаг обычно не требуется.

Яблоню нужно сделать ниже

Это один из главных принципов омоложения дерева. Чтобы понизить яблоню, удаляют всю верхнюю часть ствола. Делается это примерно на 3-4 метра от земли. У боковых сучьев режется самый верхний кусок на 1/3.

Нижние ветки следует обрезать в том случае, если на них обвисли листья и не зреют плоды.

Обрезку веток проводят до хорошо развитых и более молодых веток сбоку. Если такие только волчки, то выбирают самый крепкий, а остальные срезают на кольцо. Побеги, которые остались, сокращают на 1/3.

Таким образом, яблоня понижается и должна давать больший урожай. Дерево становится маленьким, а уход за ним – удобным.

Держите под руками 4 инструмента

Важно, чтобы у вас в хозяйстве были инструменты, которые позволят провести омоложение яблони.

Ручной секатор

С его помощью вы сможете удалить маленькие ветки и средние сучья. Секатор должен быть острым и рабочим.

Сучкорез

У сучкореза длинные ручки, более весомое усилие и мощность реза обеспечиваются увеличенными рычагами. Поэтому их и применяют при обрезании деревьев. Можно удалять ветки больше 1 сантиметра, а также до 5 сантиметров в диаметре.

Складная пила

Пригодится, когда придется обрезать толстые концы сучьев и крупнейших веток с диаметром больше 5,5 сантиметров.

Телескопический секатор (высоторез)

Полезный для садовника инструмент. Состоит из лезвий, которые прикреплены к длинному шесту, удобных для того, чтобы работать над обрезкой веток, которые расположены высоко.