Как оформить стол на Новый год 2022, чтобы задобрить Тигра: самые лучшие идеи декора блюд

Идеи для новогоднего стола 2022 / Соцсети

Новогодние праздники – это чудная возможность отдохнуть, окунувшись в очаровательную атмосферу сказки и волшебства. Но сперва хозяйкам нужно создать эту сказку.

Поскольку новогодние праздники уже начались с приходом Дня Святого Николая и наверняка уже украсили дом и поставили елку. То дальше дело за новогодним столом.

Как украсить стол на Новый год 2022

Новогодние украшения для стола можно подготовить своими руками из различных декоративных украшений - лампочек, гирлянд, еловых веток, шишек, а также и других элементов.

Второй шаг к красивой сервировке - посуда. Конечно же, она должна быть праздничной. Если у вас нет тематической посуды, то отличным вариантом будут белые или прозрачные тарелки, а также утварь с золотистыми или оранжевыми узорами - ведь эти цвета благосклонны в грядущем году.

Стулья можно украсить бантами.

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Читайте такжеНовогодние песни слушать онлайн: зажигательная и душевная музыка на Новый год 2022Оригинальным вариантом покажутся фрукты или цитрусовые, которые можно использовать в виде подставок для свечей или же украсить их пряностями. Еловые ветки позволят создать изумительные композиции для декора новогоднего стола со свечами, елочными игрушками и бантами.

Восхитительно на новогоднем столе будут смотреться светящиеся гирлянды, красиво сложенные салфеточки на тарелке в виде елки, елочные шарики, желуди, шишечки и елочки.

Как оформить блюда на Новый года 2022

Новогодние салаты, холодные закуски и нарезки в виде мясных и сырных тарелок, фруктовые нарезки можно выложить в виде елочки, украсить веточками зелени и другими элементами декора для лучшего украшения стола в Новый год.

Также декорировать салаты можно хвойными веточками и зеленью

Совет

Для новогоднего декора лучше выбирать прямые веточки и выложить их в форме композиций или посередине стола, дополнив свечами, шарами либо милыми бантами.