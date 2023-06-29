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Как одна столовая ложка колы может очистить грязную печку

Елизавета Бельмас
29 июня 2023, 01:00 обновлено 29 июня, 01:03
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Главред расскажет. как отмыть грязную и испачканную жиром печку кока колой.
Что можно очистить с помощью кока колы
Что можно очистить с помощью кока колы / коллаж: Главред, фото: pexels

Когда вы думаете, что нельзя почистить печку, которая уже несколько раз заливалась кипящим томатным соусом или жиром от картофеля, не спешите сразу в магазин покупать самые дорогие чистящие средства.

Независимо от того, как часто вы готовите еду дома, плита или конфорки могут стать настоящей проблемой. Очистка их от жира, грязи или замерзших кусочков пищи может оказаться непосильной задачей даже для самой лучшей хозяйки. При чистке губками и щетками с жесткой щетиной на поверхности образуются царапины, которые со временем заполняются пятнами и ржавчиной. Если вы не хотите, чтобы это произошло, мы расскажем вам, как можно использовать кока колу в быту.

Что можно очистить с помощью кока колы

Независимо от того, насколько вам не нравится мыть печку, вы оттираете её достаточно долго и применяете специальные средства, которые полируют её до блеска. Вам не нужно возиться с отбеливающими моющими средствами, которые плохо пахнут и раздражают дыхательную систему.

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Возьмите известную и любимую многими колу , которая тщательно очистит плиту от жирных пятен.

Просто смешайте столовую ложку колы с жидкостью для мытья посуды, желательно той, которая будет богата лимонной кислотой. Кола содержит фосфорную кислоту , которая прекрасно растворяет даже ржавчину. Благодаря сочетанию колы и жидкости для мытья посуды получится смесь, которую необходимо нанести на плиту. Оставьте её примерно на 15 минут, а затем протрите поверхность влажной тканью. В случае больших загрязнений - оставьте смесь примерно на 30 минут, чтобы растворить пригоревший слой.

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