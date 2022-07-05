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Как одеваться в 40 лет, чтобы выглядеть моложе: 7 простых фокусов для стильного образа

Яна Аккерман

Фэшн-эксперт, журналист

5 июля 2022, 03:40

Для того чтобы выглядеть стильно после 40 лет, мало подобрать правильные вещи, нужно еще идти уверенной походкой. Но не только!

Как одеваться в 40 лет, чтобы выглядеть моложе / Instagram

Если вы переступили жизненную отметку в 40 лет, то у вас, скорее всего, уже сформировался фирменный образ и чувство стиля, к которому вы шли долго. Конечно, сейчас вы уже точно знаете, чего хотите от жизни и какие вещи вам подходят, а от каких лучше всего отказаться, ведь вы в них чувствуете себя некомфортно.

Тем не менее иногда полезно остановиться на миг и посмотреть на себя со стороны. Особенно это важно, если вас уже начинают посещать мысли о том, как нужно одеваться, чтобы выглядеть моложе.

Мы не призываем вас выбрасывать любимые вещи, но советуем ознакомиться с этими простыми советами по стилю — если вы хотите знать, как одеваться после 40 лет, чтобы выглядеть моложе.

Как модно одеваться в 40 лет – 7 фокусов для стильного образа

Избегайте строгих костюмов

Костюм-двойка делает женщину слишком жесткой, особенно это чувствуется после 40 лет. Поэтому старайтесь сочетать блузки и свитера с юбками или брюками. Вы уже все всем доказали, не стоит пытаться произвести впечатление строгим костюмом.

Избегайте строгих костюмов / Instagram

Скажите "нет" дешевым тканям

Гардероб женщины после 40 лет не должен включать вещи из дешёвых тканей. Конечно, всегда есть соблазн взять на распродаже какую-то яркую юбку или блузку, но вряд ли результат вас обрадует. Гораздо лучше инвестировать в качественные вещи, которые поднимут ваш стиль на более высокий уровень. Высококачественные, безупречно сидящие однотонные футболки – это всегда лучше, чем яркие футболки с надписями и рисунками.

Скажите "нет" дешевым тканям / Instagram

Правильные пропорции имеют значение

Женщины после 40 лет просто обязаны знать, как правильно сочетать верх и низ. Струящаяся блуза отлично смотрится с облегающей юбкой в стиле "карандаш", но выглядит довольно небрежно в сочетании со свободными брюками оверсайз.

Правильные пропорции имеют значение / Instagram

Закройте дверь для мини-юбок

В 40 лет у вас могут быть очень красивые ноги. Но если вы хотите знать, как правильно одеваться в 40 лет, то сделайте ревизию в своем шкафу и избавьтесь от коротких платьев и юбок. Прятать ноги вы не должны, но и полностью открывать их тоже не нужно – добавьте своему образу немного загадочности, и будете на высоте.

Закройте дверь для мини-юбок / Instagram

Замените леггинсы на брюки 7/8

Уличная мода для женщин за 40 – это интересные сочетания, поэтому откажитесь от банальных леггинсов в пользу оригинальных брюк длины 7/8. Такие модели добавят вашему образу привлекательности и визуально уберут несколько лет.

Замените леггинсы на брюки 7/8 / Instagram

Забудьте о шлепанцах и шпильках

Для того чтобы выглядеть стильно после 40 лет, мало подобрать правильные вещи, нужно еще идти уверенной походкой. Не пытайтесь вернуть время вспять при помощи высоких каблуков. Самые лучшие туфли имеют небольшой каблук, который обеспечивает поддержку стопы, но не требует каких-либо навыков балансировки. Возьмите на вооружение балетки – их можно сочетать с любой одеждой.

Самые лучшие туфли имеют небольшой каблук / Instagram

Выбирайте темные джинсы

Рваные джинсы и варианты со всевозможными украшениями – это то, что нельзя носить женщине после 40 лет. Лучше всего полюбите классические варианты и желательно в темных цветах – они визуально делают фигуру стройнее, а образ – моложе.

Выбирайте темные джинсы / Instagram

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