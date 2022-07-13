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Как одеваться после 45 лет, чтобы выглядеть моложе: простые трюки для шикарного результата

Яна Аккерман

Фэшн-эксперт, журналист

13 июля 2022, 04:05

Кто сказал, что гардероб женщины после 45 лет должен быть нейтральным? Наоборот, нужно смело добавлять цвета в свой образ. Но не только!

женская одежда
После 45 лет нужно одеваться ярко / Instagram

Иногда сложно осознавать, что тебе уже 45 лет, но все же сильно огорчаться по этому поводу не стоит. Дело в том, что жизнь после 45 позволяет немного расслабиться и вздохнуть с облегчением, ведь наконец-то вы точно знаете, чего хотите, у вас накопился хороший опыт, у вас есть семья, любимая работа и собственный стиль в одежде, к которому вы шли путем проб и ошибок.

И на этом жизненном этапе важно провести своего рода черту между прошлым и будущим, и вычеркнуть из своей жизни вещи, которые работают против вас. Внесите некоторые изменения в стиль и запомните, что нельзя носить женщине после 45 лет.

Конечно, когда мы становимся старше, то по утрам одеваемся уже не для того, чтобы произвести впечатление на кого-то. Женщина в 45 лет уже привыкает к тому, кто она есть, и не особо следит за тем, что происходит внешне, а все ее решения продиктованы внутренними потребностями. Одеваться для себя — вот что становиться основой жизни.

Но в погоне за собственными ощущениями можно наделать много ошибок, которые впоследствии могут визуально добавить вам несколько лишних лет. Чтобы этого не произошло, ниже мы расскажем вам о том, как в 45 выглядеть моложе и с какими вещами в этом возрасте стоит попрощаться навсегда.

Как одеваться после 45 лет

Очень яркие цвета омолаживают образ

Кто сказал, что гардероб женщины после 45 лет должен быть нейтральным? Наоборот, нужно смело добавлять цвета в свой образ, при этом важно придерживаться одного правила - не более одной эффектной вещи для каждого наряда. Цвет — отличный способ добавить яркости и сделать женщину моложе.

Женская одежда
Яркая одежда омолаживает женщину / Instagram

Не увлекайтесь костюмами

Ничто так не старит женщину после 45 лет, как скучная офисная одежда. Отличный способ выразить себя, но при этом чувствовать себя профессионально - оригинальная блузка с красивым принтом в сочетании с однотонной юбкой типа "карандаш" или брюками. А вместо классического костюма-двойки купите себе спортивный костюм и займитесь спортом или просто почаще гуляйте, ведь хорошее самочувствие тоже имеет значение.

Костюм женский
Не увлекайтесь костюмами Instagram

Вещи ослепительной красоты старят

Если хотите знать, как правильно одеваться после 45 лет, то запомните это простое правило: вы должны избегать вещей, которые щедро украшены стразами и всевозможными блестками и пайетками. Не важно, сумка это, свитер или джинсы. Конечно, немного интересных побрякушек в нужных местах — это хорошо, но слишком блестящий образ в повседневной жизни всегда будет работать против вас.

женская сумка
Вещей с блестками после 45 лет лучше избегать / Instagram

Ботфорты, пока!

Уличная мода для женщин после 45 не включает сапоги выше колена. Да, этот стиль может быть в тренде у знаменитостей и светских львиц, но если говорить правду, то ботфорты словно разделяют ваше тело пополам, и никакого позитивного эффекта от этого не получите. Хорошей альтернативой являются более традиционные сапоги для верховой езды, которые достигают уровня колена или ниже. Поэтому, если вы не успели сносить свои очень высокие сапоги, то уже не берегите их на потом – им не место в вашем шкафу.

ботфорты
Ботфорты после 45 лет неуместны / Instagram

Избегайте вещей с крупными логотипами

Если хотите после 45 лет выглядеть моложе, то не ищите решение в отделе подростковой одежды. Женская одежда, усыпанная крупными логотипами, в этом возрасте неуместна – она просто превратит вас в ходячий рекламный щит для бренда. Лучше обращайте внимание на ткани и специальные детали – этот трюк может "вытянуть" ваш образ и подчеркнуть ваш собственный стиль. Кроме того, не гонитесь за дешевыми вещами – в них вы будете выглядеть намного старше. И наоборот, аккуратные, качественные и интересные вещи способны на чудеса и могут визуально освежить образ и сделать его шикарным.

женская одежда
Вещи с крупными логотипами после 45 лет лучше не носить / Instagram

Что нельзя носить после 45, чтобы не выглядеть старше:

  • Леггинсы
  • Рваные и цветные джинсы
  • Старое нижнее белье
  • Слишком откровенные вещи
  • Обувь на высоких каблуках
  • Вещи, которые вам не по размеру


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