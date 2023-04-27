Как очистить зеркало от негативной энергии: 2 способа защитить себя и свою семью

В жизни бывают случаи, когда в руки попадает не новое зеркало. Для того, чтобы не навлечь на себя беду нужно знать, как обезвредить зеркало.

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Как очистить зеркало от негативной энергии / коллаж фото instagram voskova.svicha/entresoli

Практически в каждом доме есть зеркало, однако мало кто задумывается, откуда оно, если не покупает его самостоятельно. Всё дело в том, что использование зеркала, которое кто-то использовал до вас - это опасно для всей семьи. Главред расскажет, как очистить зеркало от старых хозяев.

Что делать с чужим зеркалом - можно ли его использовать

Использование чужого старого зеркала - довольно опасно. Эзотерики считают, что этот предмет накапливает энергию ненастий и болезней прежний хозяев. По зеркалу к новому владельцу могут перейти недуги и проблемы прежних владельцев. По такому же принципу лучше не отдавать свои зеркала, вместе с ними можно отдать и личное счастье.

Как очистить зеркало от негативной энергии - что делать, если такое попало в использование

Очистить зеркало, которое попало к вам, после использования другими людьми - достаточно не тяжело. Для этого достаточно подержать его в темноте на протяжении трех дней. Также для более сильной защиты можно омыть зеркало святой водой и зажечь рядом с ним церковную свечу.

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Как обезвредить зеркало - ещё один простой способ

Помимо тех вариантов очищения, которые мы указали выше, есть ещё один - более удобный и простой. Для того, чтобы обезвредить зеркало, его нужно помыть специальным раствором.

Смешайте столовую ложку уксуса и пять столовых ложек воды. Полученным раствором с помощью салфетки тщательно протрите зеркало.

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