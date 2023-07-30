Как очистить вытяжку от жира: всего два ингредиента и она будет блестеть

Убрать жир с кухонной вытяжки в домашних условиях совсем несложно, если использовать правильные методы.

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Как очистить вытяжку от жира / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вытяжка — верный помощник на кухне, но со временем она становится жертвой нашего готовки, покрываясь неприятным жиром и загрязнениями. Мы расскажем, как убрать жир с кухонной вытяжки в домашних условиях.

Как удалить жир с кухонной вытяжки?

Используйте теплую мыльную воду: Для начала снимите фильтры с вытяжки и погрузите их в теплую воду с добавлением моющего средства. Подождите некоторое время, чтобы жир растворился. Затем аккуратно протрите фильтры губкой или мягкой щеткой, удаляя остатки загрязнений.

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Чистка внешних поверхностей: Для удаления жира с внешних поверхностей вытяжки можно использовать обычные моющие средства или специальные средства для удаления жира и накипи. Нанесите средство на грязные участки, подождите некоторое время, чтобы оно впиталось, и затем протрите поверхности мягкой тряпкой.

Регулярное обслуживание: Чтобы избежать сильных загрязнений, регулярно чистите вытяжку от легких отложений жира. Протирайте ее внешние поверхности и фильтры как минимум один раз в месяц.

Как отмыть вытяжку от жира содой и уксусом?

Эта смесь подойдет для сильных загрязнений:

Смешайте 1 часть соды с 1 частью уксуса, чтобы получить пасту. Нанесите эту пасту на жирные участки вытяжки, особенно на внутреннюю поверхность вытяжки и на вентиляторы. Дайте пасте подействовать на жир несколько минут, затем аккуратно протрите смесью жирные пятна губкой или мягкой тряпкой.

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