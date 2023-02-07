glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как очистить вареный картофель от кожуры за 1 секунду: удивительный секрет хозяйкам на заметку

7 февраля 2023, 03:00
Главред узнал, как быстро очистить вареный картофель от кожуры. Понадобится всего одна секунда вашего времени!
картошка
Как быстро снять кожуру с вареной картошки? / ua.depositphotos.com

Каждая хозяйка знает, что ни один винегрет или селедка под шубой не обходится без вареной картошки. Для таких салатов картофель обычно варится в мундирах, а потому после его приготовления наступает неприятный момент чистки. Время на кухне пролетает незаметно и его всегда хочется сэкономить на таких мелочах как чистка овощей.

Главред узнал, как быстро очистить вареный картофель от кожуры. Понадобится всего одна секунда вашего времени!

Как быстро и просто почистить картофель

Во-первых, прежде чем варить картошку в мундирах, на ней нужно сделать надрез вдоль условного экватора. Заметьте, что точка начала надреза и конца должна сойтись.

После этого можете опускать ваш картофель в воду и начинать его варить. Когда вы увидели, что до окончания приготовления картофеля осталась буквально одна минута, нужно приготовить небольшую емкость с ледяной водой. Лучшим вариантом будет, если вы используете кубики льда из морозильной камеры.

После этого возьмите шумовку и вытащите ею картошку, сразу опуская ее в емкость с ледяной водой. Пусть картофель побудет в ледяной воде буквально 10-15 секунд.

На этом этапе достаем картошку и, нажимая на края, снимаем с нее кожуру. В результате в наших руках оказываются два небольших колпачка из кожуры. Таким образом мы можем перечистить гору картофеля в мундирах всего за несколько минут!

Напомним, что ранее Главред делился секретом, как сварить свеклу за 10 минут. Кроме того, таким образом также можно сварить морковь и картофель всего за 7 минут! В результате вы можете приготовить невероятно вкусный винегрет, всего за 30 минут! Подробнее об этом чудо-способе читайте здесь.

Вас также может заинтересовать:

картофель лайфхак интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:20

Что приготовить из теста фило: отпадный рецепт, который не нужно готовить три часа

03:00

Как очистить вареный картофель от кожуры за 1 секунду: удивительный секрет хозяйкам на заметкуВидео

02:30

Будет идеально чистой: 5 способов, как очистить сковороду от нагара за 5 минут

02:07

"Лакомство для глаз": звездная украинская прыгунья расстегнула ширинку на камеру

01:44

Какой горшок для орхидеи самый лучший - пластиковый, стеклянный или глиняный

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

00:52

"Отключения электричества могут быть длительными": в Yasno сделали тревожный прогноз по светуВидео

00:20

"Умоляют": РФ просит Украину сесть за стол переговоров - ДаниловВидео

00:04

Тотальное безденежье ходит по пятам: женские имена, которые несут в себе карму бедностиВидео

06 февраля, понедельник
23:40

"Кремль идет ва-банк": Подоляк заявил о начале решающего этапа войны в УкраинеВидео

Реклама
23:14

Россия пытается окружить Бахмут: Зеленский рассказал о бойне с оккупантамиВидео

23:12

Ракеты и самолеты: Кулеба назвал главные запросы Украины в МюнхенеВидео

23:09

В Москве мужчина едва не похитил тело Ленина из мавзолеяВидео

22:55

Какой цвет волос сейчас в моде: 5 обворожительных оттенков 2023 с омолаживающим эффектом

22:00

Зеленский покинет Украину: в ЕС начали активную подготовку к приезду президентаВидео

21:43

"Дайте номер карты": Гордон жалуется на финансовый кризис, украинцы возмутились в сетиВидео

21:41

ВСУ освободят Крым в 2023 году: Свитан назвал 2 вероятных сценарияВидео

21:11

Почему нельзя оставлять постель незаправленной - о чем говорит давняя приметаВидео

21:09

"Официально объявили порядочным человеком": блогершу в РФ приговорили к 8 годам тюрьмы за правду о войнеВидео

20:56

Судьба наградила счастливой жизнью: какие 4 имени являются долгожителямиВидео

20:50

Под Соледаром трагически погиб украинский защитник: у него остались двое деток и беременная женаВидео

Реклама
20:35

Логистике РФ конец: что значит предоставление Украине боеприпасов GLSDB

20:26

"Угроза высокая": РФ может обстрелять Украину ракетами - ГенштабВидео

20:25

Пухлые щечки и брови-ниточки: Джамала показала, как выглядела в 16 лет

20:16

Под Бахмутом "вагнеровцы" жестоко топором убили своего командираВидео

20:15

Кофе с молоком: секрет правильного приготовления любимого напиткаВидео

19:35

Рождество перенесут: украинская греко-католическая церковь переходит на новый календарьВидео

19:20

Большинству из нас придется воевать, у нас с вами нет выборамнение

19:17

"Эскалация растет, а шансы на мир уменьшаются": в ООН сделали тревожный прогноз по войне в УкраинеВидео

19:08

Дмитрий Комаров представит авторский документальный проект "Год" на "1+1 Украина"Видео

19:02

В Украине может произойти сильное землетрясение: сейсмолог назвал два опасных городаВидео

19:01

"Его там просто прибьют": таролог пояснила, почему Путина ждет прискорбный конецВидео

18:55

Повторное наступление будет по всей линии фронта - СвитанВидео

18:44

Бейонсе установила мировой рекорд на Грэмми-2023

18:23

Россия готовит новое наступление: Зеленский срочно провел заседание СтавкиВидео

18:12

Напали на Украину: Аллегрова отказалась устраивать пляски для россиян в МосквеВидео

18:05

Чеченский диктатор Кадыров летал греться на Мальдивах - "Радио Свобода"Видео

17:56

"Российский ленд-лиз": эксперт рассказал, как оккупанты снабжают ВСУ своей редкой техникойВидео

17:51

Дают Путину шанс: эксперт назвал причину отказа Украине в поставках ракет до 300 кмВидео

17:46

ВСУ могут выйти из Бахмута: эксперт назвал одно самое главное условиеВидео

17:32

Звезда "Эмили в Париже" прогулялась в одежде от украинского брендаВидео

Реклама
17:31

Дочь-"халк" путинистки Шукшиной пришла на шоу, где Кудрявцева потрогала ее за филейные частиВидео

17:16

В Турции дома рушатся на глазах, люди разбегаются: в мире случилось еще одно мощное землетрясениеВидео

17:06

Будет блестеть, как новый: 5 способов, как отмыть налет от чая в термосе

16:43

ВСУ ликвидировали российского генерала-десантникаВидео

16:42

Как отказаться от повестки, чтобы не отвечать перед законом: адвокат назвал условияВидео

16:36

"Случится новый котел": неделя будет горькой, к 24 февраля готовится "пекло" - гороскоп для УкраиныВидео

16:28

Мужская одежда в женском гардеробе: что можно взять без зазрения совести для стильного образаФото

16:28

Пригожин вызвал Зеленского на "дуэль в небе" и заявил об отводе войскВидео

15:53

Мороз станет невыносимым: на Украину надвигается холодрыгаВидео

15:46

22 января сделал ей предложение, а потом погиб: Никитюк потрясла трагической историей жениха подруги

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Новогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять