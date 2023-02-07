Как очистить вареный картофель от кожуры за 1 секунду: удивительный секрет хозяйкам на заметку

Главред узнал, как быстро очистить вареный картофель от кожуры. Понадобится всего одна секунда вашего времени!

Как быстро снять кожуру с вареной картошки? / ua.depositphotos.com

Каждая хозяйка знает, что ни один винегрет или селедка под шубой не обходится без вареной картошки. Для таких салатов картофель обычно варится в мундирах, а потому после его приготовления наступает неприятный момент чистки. Время на кухне пролетает незаметно и его всегда хочется сэкономить на таких мелочах как чистка овощей.

Главред узнал, как быстро очистить вареный картофель от кожуры. Понадобится всего одна секунда вашего времени!

Как быстро и просто почистить картофель

Во-первых, прежде чем варить картошку в мундирах, на ней нужно сделать надрез вдоль условного экватора. Заметьте, что точка начала надреза и конца должна сойтись.

После этого можете опускать ваш картофель в воду и начинать его варить. Когда вы увидели, что до окончания приготовления картофеля осталась буквально одна минута, нужно приготовить небольшую емкость с ледяной водой. Лучшим вариантом будет, если вы используете кубики льда из морозильной камеры.

После этого возьмите шумовку и вытащите ею картошку, сразу опуская ее в емкость с ледяной водой. Пусть картофель побудет в ледяной воде буквально 10-15 секунд.

На этом этапе достаем картошку и, нажимая на края, снимаем с нее кожуру. В результате в наших руках оказываются два небольших колпачка из кожуры. Таким образом мы можем перечистить гору картофеля в мундирах всего за несколько минут!

Напомним, что ранее Главред делился секретом, как сварить свеклу за 10 минут. Кроме того, таким образом также можно сварить морковь и картофель всего за 7 минут! В результате вы можете приготовить невероятно вкусный винегрет, всего за 30 минут! Подробнее об этом чудо-способе читайте здесь.

Вас также может заинтересовать: