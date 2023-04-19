Как очистить сгоревший эмалированный чайник: 2 проверенных способа

В жизни каждого может случиться ситуация, в которой мы случайно забываем вовремя снять чайник с плиты и он сгорает. Как почистить чайник расскажет Главред.

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Как очистить сгоревший эмалированный чайник / коллаж фото instagram veschi4ka/valentinchikk_dolls

Спешка, суета и нагрузка нередко приводят к тому, что мы забываем о начатых делах путаемся в задачах. Иногда последствием того становится сгоревшая каша или чайник. Однако то, что посуда покрывается черной гарью вовсе не означает, что ее нужно утилизировать.

Как очистить сгоревший эмалированный чайник - устраняем последствия невнимательности

Сгоревший чайник - не беда. Гарь, которая образовывается на внешней стороне стенок посуды от огня плиты - достаточно легко, но кропотливо отмывается. А вот для того, чтобы очистить чайник изнутри - придется приложить немного больше усилий.

После того, как вы отмоете чайник снаружи, поставьте его с водой снова на огонь и ждите закипания. После того, как вода закипит - можно смело добавлять около 4 чайных ложек соды и кипятим дальше еще несколько минут. Когда данное задание будет проделано - воду необходимо вылить, а чайник сполоснуть. Этот метод поможет справиться с неприятными последствиями.

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Сгорел чайник как убрать запах - способ на все времена

У сгоревшего чайника есть не только косметическая проблема, но и неприятный аромат. Даже с этим удручающим последствием можно справиться. Для того, чтобы это сделать, вам понадобится два пакета лимонной кислоты.

Засыпьте их в чайник и залейте одним литром воды. Когда вы то сделаете, чайник должен прокипеть. Во время кипения можно будет увидеть, как от дна и стенок отделяется накипь. Однако главное не это - лимонная кислота сможет избавить чайник от неприятного аромата.

Можно ли пить воду из сгоревшего чайника - ответ на популярный вопрос

В том случае, если ваш чайник всё же сгорел, не стоит бояться пить из него воду. Теоретически - никакого вреда она не принесет. Однако для безопасности всё же стоит проделать два способа очистки, о которых мы написали выше и впредь использовать чайник, например, со свистком.

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