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Как очистить ручки газовой плиты: заблестят как новенькие

1 ноября 2022, 20:30

Чем отмыть жир с ручек газовой плиты - "забойные" лайфхаки и неожиданные "рецепты".

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Как очистить ручки у плиты народными средствами / Pixabay/mgattorna

Любая, даже самая аккуратная хозяйка рано или поздно сталкивается с проблемой необходимости мытья и очистки ручек на кухонной плите. Различные загрязнения, жир и налет наверняка становятся причиной поиска решения задачи наведения чистоты.

Несмотря на то, что в хозяйственных отделах есть большой выбор чистящих средств и бытовой химии, решить проблему очистки ручек кухонной плиты можно простыми и быстрыми способами. Существуют несколько проверенных методов наведения идеального блеска, которые не потребуют больших затрат.

Чем отмыть жир с ручек газовой плиты

Если ежедневно протирать ручки кухонной плиты, можно поддерживать их в постоянной чистоте. Для этого используйте обычные губки или влажные салфетки.

Однако зачастую жир и грязь накапливаются в труднодоступных местах. Выход просто – возьмите салфетку и намотайте ее на рабочую часть старой зубной щетки. Таким образом вы получите мини-очиститель, который достанет до самых дальних уголков.

Как очистить ручки

В случае, если не помогают быстрые методы чистки ручек кухонной плиты, попробуйте использовать обычную соду и уксус.

Порядок действий:

  • для начала снимите ручки с плиты;
  • после этого нанесите на загрязненные участки обычный столовый уксус по поверхности;
  • затем присыпьте содой места с нанесенным на них уксусом;
  • вы заметите химическую реакцию, которая заставит смесь пениться и шипеть;
  • по окончании реакции смойте всё мокрой губкой и протрите насухо.

Как снять ручки с газовой плиты

Практически все современные газовые плиты оснащены функцией легкого и безопасного снятия ручек. При необходимости просто следует потянуть ручку на себя. Зачастую она снимается вместе с колечком, на котором обозначены маркировка. Если ручка прикипела и не поддается не пытайтесь применять слишком большую силу. Попробуйте использовать специальное средство. Наверняка поможет испытанный - WD-40. После того, как необходимые места будут обработаны, аккуратно поместите лезвие ножа между кольцом и самой ручкой, слегка отогнув.

Как очистить ручки на кухне

Проблема очистки кухонных ручек, которые не снимаются, решается довольно просто. Используйте обычную соду. Нанесите ее в места загрязнения и с помощью губки протрите до полной очистки. Если вы видите, что не достаете до отдельных участков, используйте мягкую ватную палочку.

Чем почистить металлические ручки

Нередко встает дилемма, как очистить металлические ручки на кухне. Но и она решается довольно легко. Используйте подручные средства. Проверенный способ - смесь зубного порошка и нашатырного спирта. Этим составом можно обработать загрязненные поверхности до идеальной чистоты.

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