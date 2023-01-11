Как очистить ручки газовой плиты за 2 минуты: 3 экспресс-способа

Если вы ищете способ, как легко отмыть ручки плиты народными средствами, воспользуйтесь простым аптечным средством или соком лимона.

Ручки газовой плиты можно очистить народными средствами/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Многие сталкивались с проблемой грязных ручек на газовой плите. Этому участку нашей кухонной помощницы точно не удастся избежать загрязнений, ведь мы постоянно прикасаемся к ручкам своими руками, которые во время готовки пищи могут быть не идеально чистыми. Со временем на плите остается жирный налет, и тогда вопрос, как очистить ручки на газовой или электрической плите, прочно заседает в голове, ведь сделать это не так просто.

Главред попытался разобраться, как быстро очистить ручки газовой плиты, чтобы они засияли. Предлагаем три способа, как можно справиться с этой задачей.

1. Нашатырно-анисовые капли

Для того, чтобы очистить ручки плиты, можно воспользоваться нашатырно-анисовыми каплями. Нужно смочить в растворе ватную палочку и провести ею по загрязненным местам. Далее подождать несколько минут, пока жидкость начнет действовать. Остатки жира и других загрязнений, которые въелись, можно убрать с помощью старой зубной щетки и обычной кухонной губки.

Следующие способы потребуют не нескольких минут времени, а больше, однако также помогут для эффективной очистки.

2. Уксус

Уксус пригодится не только во время приготовления пищи, но и в таком сложном задании, как приведение кухни в порядок. Вот и во время мытья плиты без него не обойтись.

Для очистки ручек плиты с помощью уксуса нужно сперва их снять. Далее ручки кладем в кастрюлю, заливаем 1 литром воды и добавляем 250-300 мл уксуса. Доводим до кипения, выключаем огонь и оставляем на 10-15 минут, чтобы раствор успел подействовать.

Далее нужно слить жидкость и достать ручки. Промываем их в теплой чистой воде. Если на них остались какие-то загрязнения, от них легко будет избавиться с помощью кухонной губки или старой зубной щетки.

После этого ручки нужно высушить – и всё готово. Можно вернуть их на плиту.

3. Лимонная кислота или сок лимона

Можно воспользоваться как свежевыжатым соком лимона, так и лимонной кислотой. Как первое, так и второе эффективно справятся со своей задачей.

Нужно взять старую зубную щетку, смочить ее в соке лимона и протирать загрязненные места на ручках газовой плиты.

После окончания очистки нужно протереть ручки влажной тряпкой, ведь они могут быть немного липкими от сока цитрусового.

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