Как очистить пятки от огрубевшей кожи и избавиться от мозолей с натоптышами

С годами за кожей становится ухаживать все сложней, но делать это необходимо.
Грубая кожа на пятках вызывает серьезный дискомфорт. К сожалению, сухая кожа не имеет ни мягкости, ни красоты. С возрастом кожа на ваших ногах теряет влагу, а кожа становится сухой и шелушащейся
Как с этим бороться?
Удалить грубую кожу стоп можно попробовать самостоятельно. Для этого потребуется определенный набор средств.
- Пилка для стоп: обыкновенная "терка" или роликовая.
- Скраб для ног. Существенно больший эффект даст скраб, если растирать его не руками, а с помощью шлифующей пилки для ног.
- Увлажняющий и питательный крем для ног.
- Ванночка для ног. Разумеется, можно прекрасно их распарить и просто в ванне, но ванночка, как правило, снабжена еще и необходимыми щеточками, пемзой и — самое приятное — массажным режимом.
- Маска-компресс для ног.
Стандартный уход за огрубевшими участками стоп включает в себя следующие этапы:
- распаривание;
- скраб;
- шлифовка пилкой;
- крем.
Многие предпочитают доверить эту важную работу профессионалам - мастерам педикюра. В критической же ситуации может понадобиться консультация подолога - врача, который лечит различные заболевания стоп.
Как убрать грубую кожу на пятках с помощью народных средств?
Пищевая сода. Для этого способа вам понадобится столовая ложка соды на каждый литр воды.
- растворить соду в горячей (терпимо) воде;
- опустить ноги в содовую ванночку, можно подливать понемногу горячую воду по мере остывания ее в ванночке;
- через 10–15 минут вынуть ноги, промокнуть полотенцем;
- снять размягченную грубую кожу с помощью пилки-терки;
- нанести крем для ног.
Луковый компресс. Луковый компресс для ног работает по принципу кислотного или, скорее, энзимного пилинга.
- перед сном разрежьте луковицу пополам. Либо отрежьте два круга толщиной около 1 см;
- приложите к пяткам и наденьте носки, чтобы зафиксировать (носки потом придется постирать);
- утром выбросите лук, вымойте и обработайте пилкой ноги;
- смажьте ноги кремом.
Как избавиться от мозолей и натоптышей?
Многие натоптыши и мозоли со временем исчезают, когда трение или давление, провоцирующие их рост, прекращаются. Однако если проблема со временем не решается, стоит обратиться к врачу.
Для лечения натоптышей и мозолей дерматологи дают такие советы:
- замочить мозоль или натоптыш в теплой воде в течение около 5–10 мин до размягчения кожи;
- потереть кожное образование пемзой после ее погружения в теплую воду, используя круговые или боковые движения, чтобы удалить мертвую кожу;
- следует соблюдать осторожность, чтобы не снять слишком много кожи: это может привести к кровотечению и инфекции;
- наносить увлажняющий лосьон или крем на проблемную зону ежедневно. Стоит отдать предпочтение кремам и лосьонам с салициловой кислотой, лактатом аммония или мочевиной. Эти ингредиенты помогают постепенно размягчить твердые мозоли и натоптыши;
- использовать гелевые подушечки и накладки для предупреждения появления мозолей и их дальнейшего роста;
- правильно выбирать обувь. Отдавать предпочтение моделям своего размера и соответствующим форме стопы;
- вовремя подстригать ногти на ногах.
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