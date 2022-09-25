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Как очистить пятки от огрубевшей кожи и избавиться от мозолей с натоптышами

25 сентября 2022, 13:58

С годами за кожей становится ухаживать все сложней, но делать это необходимо.

кожа, ноги
Как удалить грубую кожу и избавиться от натоптышей на пятках / скриншот

Грубая кожа на пятках вызывает серьезный дискомфорт. К сожалению, сухая кожа не имеет ни мягкости, ни красоты. С возрастом кожа на ваших ногах теряет влагу, а кожа становится сухой и шелушащейся

Как с этим бороться?

Удалить грубую кожу стоп можно попробовать самостоятельно. Для этого потребуется определенный набор средств.

  • Пилка для стоп: обыкновенная "терка" или роликовая.
  • Скраб для ног. Существенно больший эффект даст скраб, если растирать его не руками, а с помощью шлифующей пилки для ног.
  • Увлажняющий и питательный крем для ног.
  • Ванночка для ног. Разумеется, можно прекрасно их распарить и просто в ванне, но ванночка, как правило, снабжена еще и необходимыми щеточками, пемзой и — самое приятное — массажным режимом.
  • Маска-компресс для ног.

Стандартный уход за огрубевшими участками стоп включает в себя следующие этапы:

  1. распаривание;
  2. скраб;
  3. шлифовка пилкой;
  4. крем.

Многие предпочитают доверить эту важную работу профессионалам - мастерам педикюра. В критической же ситуации может понадобиться консультация подолога - врача, который лечит различные заболевания стоп.

Как убрать грубую кожу на пятках с помощью народных средств?

Пищевая сода. Для этого способа вам понадобится столовая ложка соды на каждый литр воды.

  • растворить соду в горячей (терпимо) воде;
  • опустить ноги в содовую ванночку, можно подливать понемногу горячую воду по мере остывания ее в ванночке;
  • через 10–15 минут вынуть ноги, промокнуть полотенцем;
  • снять размягченную грубую кожу с помощью пилки-терки;
  • нанести крем для ног.

Луковый компресс. Луковый компресс для ног работает по принципу кислотного или, скорее, энзимного пилинга.

  • перед сном разрежьте луковицу пополам. Либо отрежьте два круга толщиной около 1 см;
  • приложите к пяткам и наденьте носки, чтобы зафиксировать (носки потом придется постирать);
  • утром выбросите лук, вымойте и обработайте пилкой ноги;
  • смажьте ноги кремом.

Как избавиться от мозолей и натоптышей?

Многие натоптыши и мозоли со временем исчезают, когда трение или давление, провоцирующие их рост, прекращаются. Однако если проблема со временем не решается, стоит обратиться к врачу.

Для лечения натоптышей и мозолей дерматологи дают такие советы:

  • замочить мозоль или натоптыш в теп­лой воде в течение около 5–10 мин до размягчения кожи;
  • потереть кожное образование пемзой после ее погружения в теплую воду, используя круговые или боковые движения, чтобы удалить мертвую кожу;
  • следует соблюдать осторожность, чтобы не снять слишком много кожи: это может привести к кровотечению и инфекции;
  • наносить увлажняющий лосьон или крем на проблемную зону ежедневно. Стоит отдать предпочтение кремам и лосьонам с салициловой кислотой, лактатом аммония или мочевиной. Эти ингредиенты помогают постепенно размягчить твердые мозоли и натоптыши;
  • использовать гелевые подушечки и накладки для предупреждения появления мозолей и их дальнейшего роста;
  • правильно выбирать обувь. Отдавать предпочтение моделям своего размера и соответствующим форме стопы;
  • вовремя подстригать ногти на ногах.

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Автор: Сергей Кущ
кожа лайфхак
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