Как очистить кран от налета в домашних условиях: эффективные способы

Кран можно очень просто очистить в домашних условиях / ua.depositphotos.com

Чистые и сияющие краны всегда радуют глаз каждой хозяйки. Однако со временем они теряют свой блеск, покрываясь известковым налетом. Все дело в том, что в составе водопроводной воды есть много минеральных солей, которые и приводят к появлению белых пятен на сантехнике. Главред собрал для вас лучшие способы, как легко и просто очистить кран до блеска.

Стоит отметить, что прежде чем очищать смеситель, нужно разобраться, из какого материала он изготовлен. Краны могут быть хромированными, медными, бронзовыми и латунными. Далее рассказываем о способах очистки каждого из них.

Как очистить хромированный кран?

Лучшим средством для очистки хромированного крана является мыльный раствор. Чтобы его приготовить, нужно натереть на крупной терке хозяйственное мыло (желательно с отметкой 72%) и залить его горячей водой. Затем добавьте к полученному раствору две или три чайные ложки соды и хорошо перемешайте его. Теперь аккуратно нанесите полученный раствор на поверхность крана и оставьте его на 40 минут. Когда прошло 40 минут, ополосните кран и вытрите его насухо. Он снова блестит, словно новый.

Кстати, если у вас еще остался мыльный раствор, то не выбрасывайте его, а храните в закрытой емкости. Когда снова придет время уборки, можете снова использовать этот раствор для очистки сантехники.

С очисткой хромированного крана также хорошо справляется уксусный раствор. Для этого требуется смешать обыкновенный 9-ти процентный уксус с водой в соотношении 1:1. После этого смочите салфетку в полученном растворе и протрите ею поверхность смесителя. Если загрязнения очень большие, то можете обмотать этой салфеткой смеситель и оставить на один час. Через час ополосните кран и обязательно вытрите насухо.

Как очистить медный кран?

Вернуть предыдущий блеск медному крану поможет обыкновенный лимон. Для этого нужно разрезать лимон пополам и посыпать одну из его половинок солью. Далее начинайте натирать лимоном сантехнику. Также можете воспользоваться лимонной кислотой. Для этого возьмите влажную тряпку и насыпьте на нее совсем немного лимонной кислоты. Начинайте протирать кран. Можете подождать несколько минут и после этого смыть всю грязь. Не забудьте потом насухо протереть сантехнику.

Также медный кран хорошо очищает напиток "Кока-кола" или "Пепси-кола". Для этого нужно смочить тряпку в напитке и обмотать ею поверхность крана. Подождите 30 минут, а затем легко отмойте всю грязь. Вытрите насухо сантехнику. Она снова блестит, ведь кислотный состав "Кока-колы" прекрасно справляется с чисткой медного крана.

Как очистить бронзовый и латунный кран?

Эффективным средством для очистки бронзового и латунного крана является смесь уксуса, соли и муки. Чтобы приготовить такую смесь, нужно насыпать в какую-то емкость по одной столовой ложке муку, а также соль и 6-ти процентный уксус. Затем перемешайте все ингредиенты между собой так, чтобы получилась однородная консистенция. Далее с помощью тряпки распределите полученную смесь на поверхности крана и оставьте на 20-30 минут. После этого смойте всю грязь и вытрите сантехнику насухо.

Еще одним ингредиентом, который прекрасно очищает бронзовые и латунные краны, является цикорий. Для этого нужно развести три ложки цикория с тремя ложками теплой воды и хорошенько перемешать. Смесь должна быть довольно густая. Эту "кашицу" теперь нанесите на поверхность крана и оставьте на полчаса. После этого ополосните сантехнику и вытрите мягкой салфеткой.

Вы будете удивлены, но томатная паста также может справиться с очисткой бронзовых и латунных кранов. Просто нанесите ее на потускневшие участки сантехники и оставьте на один час. Затем смойте томатную пасту с поверхности крана и вытрите его насухо. И он снова сияет. Также можете заменить томатную пасту на свежие томаты, выдавив из них сок. Результат будет невероятным.

Как избежать известкового налета на сантехнике?

Чтобы сантехника как можно дольше радовала вас своим блеском, важно регулярно ухаживать за ней, чтобы она не покрывалась плотным известковым налетом. По возможности, вытирайте насухо краны после пользования ими. Также время от времени натирайте сантехнику любым косметическим маслом (например, льняным). Масло создаст на поверхности крана невидимую пленку, которая будет отталкивать жидкости и не позволит грязи скапливаться на смесителе.

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