Как очистить электрочайник: простые способы от накипи, доступные каждому

Как очистить чайник от толстого слоя накипи - простая инструкция / OLX.ua

Вопрос очистки чайника рано или поздно возникает практически на каждой кухне. И дело даже не в марке электроприбора или его стоимости. Даже самый, казалось бы, навороченный электрочайник в конце концов требует очистки.

Все дело в том, какой водой пользуются, нагревая ее в электрочайнике. В каждом регионе свои проблемы, однако есть общие причины, приводящие к накипи, которая иногда буквально хлопьями оседает на дне электроприбора.

Можно долго выполаскивать неприятную накипь или орудовать кухонной губкой, пытаясь избавиться от неприятного осадка. Однако существуют несколько простых способов, которые помогут справиться с накипью в электрочайнике.

Обратим внимание на то, что эти способы доступны практически каждому, ведь они не требуют использования дорогих ингредиентов. Для достижения результата можно воспользоваться элементарными компонентами, которые найдутся на каждой кухне.

Как очистить электрочайник

воду залейте в электрочайник;

пищевой содовый порошок добавьте в количестве одной ложки;

после этого включите электрочайник и доведите воду до кипения;

когда вода закипит, выключите электроприбор и слейте воду;

Как очистить электрочайник с помощью лимонной кислоты

в электрочайник налейте воды и добавьте лимонную кислоту (из расчета 10-15 г на 1 л воды);

дождитесь, пока лимонная кислота полностью раствориться в воде в электрочайнике;

после этого включите электрочайник и доведите полученную смесь до кипения;

после этого оставьте воду в чайнике на полчаса;

затем вылейте воду, промойте чайник и прокипятите его свежей водой пару раз;

обратите внимание, что вместо лимонной кислоты можно использовать сок лимона.

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