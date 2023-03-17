Как очистить электрочайник от накипи за считанные минуты: опытные хозяйки поделились секретом

Чистить чайник необходимо регулярно, ведь если пить воду с накипью, то это может серьезно навредить организму.

Как очистить электрочайник от накипи / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Наверняка у каждого дома есть чайник и накипь в нем достаточно распространенная проблема. Если вы не используете дистиллированную воду, а наливаете её прямо из-под крана, то рискуете в разы быстрее обнаружить в своем чайнике осадок, после чего и накипь.

Однако это не беда. Есть способ, который позволит вам отмыть даже толстый слой накипи в чайник за считанные минуты. А самое приятное в этой ситуации то, что вам даже не придется оттирать накипь самостоятельно.

Но прежде всего давайте разберемся, почему всегда нужно следить за чистотой чайника и почему нельзя пить чай с накипью.

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Можно ли пить чай с накипью

Как вы уже поняла, делать это категорически нельзя, ведь это может серьезно навредить вашему организму. Все дело в том, что накипь состоит из кальция и магния, а сами соли оседают на чайнике. Частое употребление такой воды чревато тем, что в организме могут начать образовываться камни в почках.

Как очистить чайник от накипи

Одним из самых распространенных и действительно работающих лайфхаков является способ с лимонной кислотой. Её можно купить практически в каждом продуктовом магазине и она без вашего труда очистит даже самый грязный электрочайник от накипи.

Вам необходимо налить в чайник холодную воду и добавить туда лимонную кислоту. Рассчитывать пропорции можно 10-15 г на 1 литр воды. Однако если у вас толстый слой накипи, то можно увеличить количество лимонной кислоты.

Хозяйки рекомендуют дождаться, когда лимонная кислота полностью раствориться в воде и лишь после этого включать чайник. Результат вы увидите буквально после первого кипячения воды. Однако стоит оставить чайник с этим раствором на 20-30 минут. Таким образом лимонная кислота продолжит свое действия и сделает чайник чище. Если у вас еще есть в чайнике накипь, то можно повторить процедуру.

После этого необходимо вылить раствор, хорошенько промыть чайник и прокипятить 2-3 раза обычную воду.

Заменить лимонную кислоту можно уксусом или содой.

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