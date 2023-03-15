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Как очистить дымоход: удивительно простой способ работает безотказно

15 марта 2023, 03:50
Как самостоятельно прочистить дымоход - простые и эффективные лайфхаки.
дымоход
Как почистить дымоход от сажи народными средствами / Manfred Antranias Zimmer/Pixabay

Наверняка практически каждый, кто проживает в доме с печным отоплением или камином, рано или поздно, сталкивался с проблемой прочистки дымохода.

При этом вопрос – как выжечь сажу в дымоходе, может неожиданно возникнуть в самый неподходящий момент. Поэтому необходимо держать дымоходные системы в исправности. Ведь от этого напрямую зависит безопасность проживания в доме.

Как самостоятельно прочистить дымоход

Если нет возможности вызвать профессиональных трубочистов, необходимо помнить ряд основных правил. Сначала проведите осмотр дымоходного канала, а для этого демонтируйте оголовок трубы. Образовавшиеся внутри наслоения убираются с помощью специального груза на тросе. Для очистки загрязнений используется специальная щетка, которая монтируется на инструмент.

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Важно помнить! При высотных работах необходимо неукоснительно соблюдать правила безопасности.

Что сжечь в печке, чтобы прочистить дымоход

Среди популярных методов прочистки дымоходов есть те, которые зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Среди них выделяется способ прочистки с помощью картофельной шелухи и очистков.

Порядок действий:

  • разведите огонь в печи/камине;
  • дождитесь приемлемого жара и высыпьте в огонь картофельные очистки (примерно полведра);
  • после прогорания вы увидите удивительный эффект.

Как прочистить дымоход от сажи народными средствами

Известны сразу несколько эффективных народных методов прочистки дымоходов:

  • в разогретый очаг кладут осиновые поленья;
  • в огонь добавляют скорлупу грецких орехов;
  • в печь или камин с разведенным огнем всыпают обычную каменную соль (не более двух столовых ложек);
  • добавьте в горящий очаг небольшой пакетик нафталина.

Чем прогнать сажу

В любом хозяйственном магазине или на специализированном рынке можно найти универсальное средство очистки - полено трубочист. Изделие специально создано для помощи в очистке дымоходов и напичкано веществами, которые помогают мгновенно прочистить дымоходный канал. Также можно использовать специальный очистительный порошок, который добавляют к дровам.

Важно помнить! При работе с открытым огнем неукоснительно соблюдайте правила пожарной безопасности.

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