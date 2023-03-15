Как очистить дымоход: удивительно простой способ работает безотказно

Наверняка практически каждый, кто проживает в доме с печным отоплением или камином, рано или поздно, сталкивался с проблемой прочистки дымохода.
При этом вопрос – как выжечь сажу в дымоходе, может неожиданно возникнуть в самый неподходящий момент. Поэтому необходимо держать дымоходные системы в исправности. Ведь от этого напрямую зависит безопасность проживания в доме.
Как самостоятельно прочистить дымоход
Если нет возможности вызвать профессиональных трубочистов, необходимо помнить ряд основных правил. Сначала проведите осмотр дымоходного канала, а для этого демонтируйте оголовок трубы. Образовавшиеся внутри наслоения убираются с помощью специального груза на тросе. Для очистки загрязнений используется специальная щетка, которая монтируется на инструмент.
Важно помнить! При высотных работах необходимо неукоснительно соблюдать правила безопасности.
Что сжечь в печке, чтобы прочистить дымоход
Среди популярных методов прочистки дымоходов есть те, которые зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Среди них выделяется способ прочистки с помощью картофельной шелухи и очистков.
Порядок действий:
- разведите огонь в печи/камине;
- дождитесь приемлемого жара и высыпьте в огонь картофельные очистки (примерно полведра);
- после прогорания вы увидите удивительный эффект.
Как прочистить дымоход от сажи народными средствами
Известны сразу несколько эффективных народных методов прочистки дымоходов:
- в разогретый очаг кладут осиновые поленья;
- в огонь добавляют скорлупу грецких орехов;
- в печь или камин с разведенным огнем всыпают обычную каменную соль (не более двух столовых ложек);
- добавьте в горящий очаг небольшой пакетик нафталина.
Чем прогнать сажу
В любом хозяйственном магазине или на специализированном рынке можно найти универсальное средство очистки - полено трубочист. Изделие специально создано для помощи в очистке дымоходов и напичкано веществами, которые помогают мгновенно прочистить дымоходный канал. Также можно использовать специальный очистительный порошок, который добавляют к дровам.
Важно помнить! При работе с открытым огнем неукоснительно соблюдайте правила пожарной безопасности.
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