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Как очистить даже самую безнадежно грязную духовку: нужно всего 3 ингредиента

17 марта 2023, 12:17
Мы поделимся лучшими способами, которые помогут вам как очистить духовку внутри, так и избавиться от застарелого жира.
Духовка
Как очистить сильно загрязненную духовку/ скриншот YouTube

Если ваша духовка сильно загрязнена и вы не знаете, как ее очистить, не отчаивайтесь. Есть несколько способов, которые помогут вам вернуть ее в блестящее состояние.

Мы поделимся лучшими способами, которые помогут вам как очистить духовку внутри, так и избавиться от застарелого жира.

Как очистить духовку внутри: лучшие способы

На рынке существует множество специализированных средств, которые быстро и эффективно очищают духовку от грязи и жира, но если вам лень идти в магазин или тратить деньги на них, то всегда можно прибегнуть к народным средствам:

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  • Попробуйте очистить духовку с помощью соды. Сода является отличным средством для очистки духовки от жира и грязи. Для этого смешайте соду с водой до состояния пасты и нанесите на загрязненные участки. Оставьте на несколько часов, затем смойте водой.
  • Используйте уксус. Уксус является отличным средством для борьбы с застарелым жиром и загрязнениями. Нанесите уксус на загрязненные участки, оставьте на несколько часов, затем смойте водой.
  • Используйте лимонную кислоту. Лимонная кислота является отличным средством для борьбы с жиром и загрязнениями в духовке. Растворите лимонную кислоту в воде и нанесите на загрязненные участки. Оставьте на несколько часов, затем смойте водой.

Чем лучше всего очистить духовку: профессиональные средства или народные средства?

Ответ зависит от конкретной ситуации и ваших личных предпочтений.

Если у вас есть сильно загрязненная духовка, то, возможно, профессиональные средства будут более эффективными. Однако, если вы хотите избежать использования химических средств, то народные средства, такие как сода, уксус или лимонная кислота, могут стать хорошей альтернативой.

Как очистить духовой шкаф народными средствами

Для этого вам понадобится сода, уксус или лимонная кислота. Следуйте этим простым шагам:

  1. Смешайте соду и воду до состояния пасты.
  2. Нанесите пасту на загрязненные участки духового шкафа.
  3. Оставьте на несколько часов, затем смойте водой.
  4. Если у вас есть уксус или лимонная кислота, вы можете использовать их вместо соды. Просто нанесите уксус или лимонную кислоту на загрязненные участки, оставьте на несколько часов, затем смойте водой.

Как очистить духовку от застарелого жира при помощи пара

Можно использовать паровую очистку. В противень наливаем 0,5 литра воды с моющим средством, оставляем на полчаса при температуре 100 градусов. В процессе нагрева образуется "паровая баня", которая размягчает жир и прочие загрязнения, после чего очистить стенки духовки не составит труда.

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Автор: Сергей Кущ
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