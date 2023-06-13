Как очистить чугунную решетку на плите: 4 способа, которые точно помогут

Очистка решетки газовой плиты может быть простой и эффективной, если использовать правильные методы.

https://news.glavred.info/kak-ochistit-chugunnuyu-reshetku-na-plite-4-sposoba-kotorye-tochno-pomogut-10477597.html Ссылка скопирована

Как почистить решетку на газовой плите / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

У владельцев газовых плит часто возникает вопрос о том, как эффективно очистить решетку, чтобы восстановить ее первоначальный блеск. Необходимость в постоянном уходе за решеткой возникает из-за сгоревших остатков пищи, жира и других загрязнений, которые могут стать причиной неприятных запахов и снижения эффективности плиты.

Мы предлагаем 5 эффективных способов очистки решетки газовой плиты, которые помогут вернуть ей блеск и сохранить функциональность.

Замачивание в содовом растворе

Один из самых простых и доступных способов очистки решетки - замачивание в содовом растворе. Подготовьте раствор из горячей воды и соды, затем погрузите решетку на несколько часов. Сода поможет размягчить загрязнения, а затем легко удалить их с помощью губки или мягкой щетки. Также можно добавить немного уксуса для более эффективного удаления жира.

видео дня

Использование аммиака

Аммиак также является отличным средством для очистки решетки газовой плиты. Наполните пластиковый пакет аммиаком и поместите в него решетку на ночь. Затем аккуратно промойте решетку под струей воды и удалите остатки загрязнений с помощью губки или щетки.

Использование пара

Паровая очистка также может быть эффективным способом очистки решетки газовой плиты. Используйте специальный пароочиститель или просто принесите кипяток в небольшой кастрюле. Поместите решетку над кипящей водой и оставьте на несколько минут. Затем удалите остатки загрязнений с помощью губки или щетки.

Использование пищевого содового порошка

Если у вас нет соды или аммиака, можно воспользоваться пищевым содовым порошком. Посыпьте порошок на решетку и добавьте немного воды, чтобы получить пастообразную смесь. Оставьте на некоторое время для воздействия, а затем удалите загрязнения с помощью губки или щетки.

Вам может быть интересно: