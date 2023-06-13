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Как очистить чугунную решетку на плите: 4 способа, которые точно помогут

Сергей Кущ
13 июня 2023, 09:16 обновлено 13 июня, 09:16
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Очистка решетки газовой плиты может быть простой и эффективной, если использовать правильные методы.
Как почистить решетку на газовой плите
Как почистить решетку на газовой плите / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

У владельцев газовых плит часто возникает вопрос о том, как эффективно очистить решетку, чтобы восстановить ее первоначальный блеск. Необходимость в постоянном уходе за решеткой возникает из-за сгоревших остатков пищи, жира и других загрязнений, которые могут стать причиной неприятных запахов и снижения эффективности плиты.

Мы предлагаем 5 эффективных способов очистки решетки газовой плиты, которые помогут вернуть ей блеск и сохранить функциональность.

Замачивание в содовом растворе

Один из самых простых и доступных способов очистки решетки - замачивание в содовом растворе. Подготовьте раствор из горячей воды и соды, затем погрузите решетку на несколько часов. Сода поможет размягчить загрязнения, а затем легко удалить их с помощью губки или мягкой щетки. Также можно добавить немного уксуса для более эффективного удаления жира.

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Использование аммиака

Аммиак также является отличным средством для очистки решетки газовой плиты. Наполните пластиковый пакет аммиаком и поместите в него решетку на ночь. Затем аккуратно промойте решетку под струей воды и удалите остатки загрязнений с помощью губки или щетки.

Использование пара

Паровая очистка также может быть эффективным способом очистки решетки газовой плиты. Используйте специальный пароочиститель или просто принесите кипяток в небольшой кастрюле. Поместите решетку над кипящей водой и оставьте на несколько минут. Затем удалите остатки загрязнений с помощью губки или щетки.

Использование пищевого содового порошка

Если у вас нет соды или аммиака, можно воспользоваться пищевым содовым порошком. Посыпьте порошок на решетку и добавьте немного воды, чтобы получить пастообразную смесь. Оставьте на некоторое время для воздействия, а затем удалите загрязнения с помощью губки или щетки.

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