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Как очищать воду в домашних условиях

14 марта 2022, 10:48

Если у вас под рукой нет специального фильтра, то можно воспользоваться подручными средствами.

Как отвильтровать воду в домашних условиях / соцсети

В неочищенной воде содержится много отрицательных примесей, загрязнителей и механических взвесей, которые приводят к развитию недугов, в том числе опасных и хронических.

Очистить воду можно с помощи фильтра, но если его нет под рукой, то можно воспользоваться подручными средствами.

Как очистить воду активированным углем

Он позволяет нейтрализовать неприятный вкус, характерный для воды из трубопровода, улучшить его вкус, а также устранить фактически все негативные добавки.

Для данного способа возьмите немного марли:

  • заверните в нее несколько таблеток обычного черного активированного угля;
  • положите марлю на дно банки или кастрюли с водой;
  • через несколько часов она полностью очистится.

Как очистить воду серебром в домашних условиях

Для этого возьмите банку или кастрюлю, наполните ее водой. Бросьте на дно серебряную вещь – например, обычную чайную ложку. Через несколько часов ионы серебра обеспечат очистку воды, сделав ее пригодной для питья.

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