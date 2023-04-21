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Как очень быстро сварить старую домашнюю курицу: бомбический секрет, о котором мало кто знает

Алина Дембицкая
21 апреля 2023, 16:32 обновлено 21 апреля, 16:32
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Время приготовления старой домашней курицы можно значительно сократить, если знать простой фокус.
курица
Как быстро сварить старую курицу? / ua.depositphotos.com

Всем известно, что самое вкусное и нежное мясо у молодых бройлерных курочек, которым два-три месяца. В то же время мясо старой курицы, которой больше двух лет, придется очень долго варить, чтобы оно стало мягким. Обычно, на приготовление старой курицы уходит минимум два часа. А если готовится старый петух, то времени уходит еще больше – три, а то и пять часов. Оказывается, что время приготовления старой курицы можно значительно сократить, если знать простой секрет.

Как быстро сварить старую курицу?

Для начала курицу нужно подготовить: убираем остатки перьев и маленькие ворсинки.

Далее готовим кастрюлю, учитывая размеры нашей курицы. Если она очень большая, то ее можно разрезать на куски. Однако очень маленькими кусочки не стоит делать.

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Теперь кладем тушку курицы или ее кусочки в кастрюлю и заливаем холодной водой. Заметьте, что вода должна покрывать мясо курицы на 4-5 см.

Закрываем кастрюлю крышкой и включаем плиту. Ждем, пока вода закипит, а затем собираем пену и убавляем огонь на плите до минимума.

Далее курицу нужно посолить. Обратите внимание, что мясо будет намного нежнее, если посолить курицу в начале приготовления. Чтобы не переборщить с солью или наоборот не досолить курицу, стоит следовать простому правилу – на 1 литр воды нужно добавить 1 чайную ложку соли. Также не забудьте про специи, которые улучшат вкус мяса и бульона из него. Лучшим вариантом будет розмарин, тимьян, шалфей, петрушка, а также лавровый лист.

Варим нашу курицу в течение 30 минут, периодически снимая пенку.

Через 30 минут выключаем огонь на плите. Берем еще одну кастрюлю и наливаем в нее холодную воду. Если дома есть лед, то можете также добавить его. Теперь в эту ледяную воду перекладываем мясо курицы и ждем 5-7 минут, пока оно остынет.

После этого включаем плиту и снова перекладываем мясо курицы в кипящий бульон. Далее варим нашу курицу еще 40 минут. По истечению времени выключаем огонь и достаем курочку. Мясо должно получиться мягким и нежным.

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