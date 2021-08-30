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Как обуздать гормон вечного голода и жир на животе: врачи назвали четыре рабочих способа

30 августа 2021, 20:40

Образ жизни напрямую влияет на определенные гормоны.

Похудение
Грелин называют "гормоном голода", потому что он стимулирует аппетит, / ua.depositphotos.com/

Висцеральный жир находится в непосредственной близости от внутренних органов тела, таких как печень и кишечник. Это положение означает, что оно может мешать различным процессам в организме.

Как сообщает Express.co.uk, некоторые из наиболее разрушительных включают затруднение выработки инсулина - предшественника диабета 2 типа - и повышение риска сердечных заболеваний.

Известно, что образ жизни напрямую влияет на определенные гормоны в организме, что затрудняет сжигание жира на животе. Имея это в виду, какими четырьмя способами можно снизить уровень гормонов голода, чтобы избавиться от жира на животе?

Чтобы произошло похудение на животе, необходимо знать о механизмах, связанных с потерей жира, включая запасы и гормоны голода.

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Грелин - это гормон, который вырабатывается и выделяется в основном желудком, а небольшие количества также выделяются тонким кишечником, поджелудочной железой и мозгом.

Грелин называют "гормоном голода", потому что он стимулирует аппетит, увеличивает потребление пищи и способствует накоплению жира.

Его уровень увеличивается во время диеты и усиливает чувство голода, что затрудняет похудание.

Следовательно, чтобы сжечь жир на животе, необходимо уменьшить количество грелина с помощью этих четырех методов, которые доказали свою эффективность.

Больше протеина

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США Национальные институты здравоохранения, постпрандиальный термогенез при диетах с высоким содержанием белка и низким содержанием жиров по сравнению с диетами с высоким содержанием углеводов и низким содержанием жиров был дополнительно изучен.

В исследовании отмечается: "Недавняя литература предполагает, что диеты с высоким содержанием белка и низким содержанием жиров способствуют большей потере веса по сравнению с диетами с высоким содержанием углеводов и низким содержанием жиров, но механизм такой повышенной потери веса неясен.

"В этом исследовании сравнивалась острая, энергетическая стоимость индуцированного едой термогенеза на диете с высоким содержанием белка и низким содержанием жиров с диетой с высоким содержанием углеводов и низким содержанием жиров".

В исследовании участвовали 10 здоровых женщин с нормальным весом в возрасте от 19 до 22 лет, которые придерживались диеты с высоким содержанием белка или углеводов по одной в день.

Исследование показало, что постпрандиальный термогенез через 2,5 часа после еды в среднем примерно в два раза выше на диете с высоким содержанием белка по сравнению с диетой с высоким содержанием углеводов, и различия были значительными после завтрака и ужина.

Постпрандиальный термогенез имеет решающее значение, когда дело доходит до абдоминального ожирения и помогает сжигать больше жира на животе.

Результаты пришли к выводу, что дополнительные энергетические затраты связаны с диетами с высоким содержанием белка и низким содержанием жиров, и могут помочь объяснить эффективность таких диет для похудания на животе.

Спать

В исследовании, опубликованном в Национальной библиотеке здравоохранения, изучалась короткая продолжительность сна и ее связь с гормонами грелина и лептина на индекс массы тела.

В исследовании приняли участие 1024 участника из Wisconsin Sleep Cohort Study, популяционного продольного исследования нарушений сна.

Участники прошли ночную полисомнографию и сообщили о своих привычках сна с помощью анкет и дневников сна.

Исследование показало, что участники, которые спали менее восьми часов, имели повышенный ИМТ с ассоциацией короткого сна, связанной с низким уровнем лептина и более высоким содержанием грелина.

Эти различия в лептине и грелине, вероятно, увеличивают аппетит, что, возможно, объясняет повышенный ИМТ, наблюдаемый при короткой продолжительности сна, отмечается в исследовании.

В нем сделан вывод: "В западных обществах, где хроническое ограничение сна является обычным явлением и еда широко доступна, изменения в гормонах, регулирующих аппетит, с сокращением сна могут способствовать ожирению".

Ешьте каждые четыре часа

В одном исследовании, опубликованном в Национальной библиотеке здравоохранения, изучались сроки приема пищи и его влияние на уровень грелина, аппетит и потерю веса.

В исследовании отмечается: "Хотя диетическое ограничение часто приводит к первоначальной потере веса, большинство людей, страдающих ожирением, не могут поддерживать свой сниженный вес.

"Снижение веса, вызванное диетой, приводит к компенсаторному усилению голода, тяги и снижению подавления грелина, что способствует его восстановлению. Завтрак с высоким содержанием белка и углеводов может преодолеть эти компенсирующие изменения и предотвратить рецидив ожирения".

Исследование показало, что уровень грелина после завтрака снизился на 45,2 процента, при этом значительно улучшилось чувство сытости, а чувство голода и тяга значительно уменьшились.

Пейте больше воды

Без воды организм не может должным образом усваивать накопленный жир.

Процесс метаболизма жира называется липолизом, и первым этапом этого процесса является гидролиз, который происходит, когда молекулы воды взаимодействуют с триглицеридами (жирами) с образованием глицерина и жирных кислот.

Питье достаточного количества воды необходимо для сжигания жира на животе из пищи и напитков, а также для сжигания накопленного жира.

Многочисленные исследования показали, что повышенное потребление воды приводит к усилению липолиза и потере жира на животе.

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