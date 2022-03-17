Как облегчить зубную боль в домашних условиях / pixapay

Зубная боль - это одно из самых неприятных ощущений. При первых признаках - сразу обратитесь к специалисту.

Если же у вас такой возможности нет, то зубную боль облегчить помогу народные средства.

Болит зуб - что делать:

приложите к проблемному месту лед либо прополощите полость рта прохладной водой. Греть зуб нельзя – это усилит болезненные ощущения;

приложите ватку, смоченную в эфирных маслах (сосна, чайное дерево, гвоздика);

прополощите рот раствором соды (1 ч. л. соды на 200–250 мл воды) или соли. Для усиления эффекта в раствор можно капнуть 2–4 капли йода (подойдет и раствор Люголя с глицерином);

пожуйте кусочек хлеба с долькой чеснока;

прополощите рот отваром дубовой коры, хвоща, шалфея, других лекарственных растений с противовоспалительными свойствами;

используйте настойку валерианы, прополиса, эвкалипта. Это может быть аппликация (на ватке) или полоскание.

Также вам может помочь точечный массаж. "Зубные" точки расположены между большими и указательными пальцами, под мочками ушей, сбоку указательного пальца на 2–3 мм ниже ногтя. На эти точки нужно ритмично надавливать, пока не получите нужный эффект.

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