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Как нужно правильно есть после заражения Омикрон-штаммом - комментарий врача

8 февраля 2022, 22:30
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Семейный врач Сергей Чудаков отметил, что всем, кто заболел Омикрон-штаммом коронавируса, внимание надо уделить продуктам, в которых содержится фруктоза.

продукты, овощи
Как нужно правильно есть после заражении Омикрон-штаммом - комментарий врача / ua.depositphotos.com

Прием провоспалительной пищи ‒ фаст-фуда, заменителей сахара и промышленных сладостей становится препятствием для скорейшего выздоровления при заболевании штаммом Омикрон, в то время как свежие овощи, ягоды и зелень способствуют ему. Об этом в комментарии РИА Новости заявил кандидат медицинских наук и семейный врач Сергей Чудаков.

"Сегодня люди питаются в основном провоспалительными продуктами, которые не помогают укрепить иммунитет, а наоборот, ослабляют его. Это весь фастфуд, особенно любимый многими картофель фри, промышленный майонез с уксусом, промышленные же сладости (конфеты, пирожные, торты)", ‒ сказал медик.

Чудаков отметил, что особое внимание надо уделить продуктам, в которых содержащим фруктозу.

Существует давно сформировавшееся ошибочное представление о том, что фруктоза полезнее глюкозы. Продукты на искусственной фруктозе относят к правильному питанию, хотя на самом деле они дают провоспалительный эффект и вызывают инсулинорезистентность. Не всегда полезны и соки, даже свежевыжатые. Лучше выбирать свежие фрукты или делать смузи, а если все-таки соки, то овощные (куда желательно добавить еще и зелень), или хотя бы кисло-сладкие фруктовые", — подытожил медик.

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Напомним, ранее специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.

До того ученые пришли к выводу, что противовирусные препараты не влияют на тяжесть заболевания и смертность при коронавирусе.

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здоровье продукты питания организм
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