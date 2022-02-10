Как нужно правильно есть гречку - советы медика / Pixabay

Употребление зеленой гречки гораздо полезнее, чем прием в пищу привычной разновидности этой крупы. Об этом в комментарии РИА Новости заявила известный нутрициолог Юлия Половинская.

"Зеленая гречка — это то же зерно гречихи, только без термообработки, за счет которой оно не теряет витамины. Поэтому в зеленой гречке пользы больше, чем в обычной коричневой. Полезна зеленая гречка всем", — сказала Половинская.

В частности, говорит нутрициолог, употребление такого вида гречки может, в том числе, нормализовать уровень гемоглобина в крови.

"В ней много клетчатки, поэтому она способствует процессам пищеварения, хорошо усваивается организмом. Содержит антиоксиданты, что положительно влияет на состояние организма, улучшает состояние иммунной системы, замедляет процессы старения. Имеет в составе множество витаминов и минералов. Нормализует уровень гемоглобина в крови. Содержит огромное количество витаминов. Прекрасный продукт при снижении веса, дает насыщение, улучшает метаболизм. С осторожностью употреблять людям с заболеваниям ЖКТ, поскольку усиливает газообразование в кишечнике", — продолжила эксперт.

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Напомним, ранее шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.