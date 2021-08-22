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Как нужно готовить кукурузу с максимальной пользой для тела - ответ экспертов

22 августа 2021, 01:30

Есть определенные условия, а вернее сказать секреты - как именно нужно обрабатывать-готовить кукурузу (с максимальной пользой для организма).

Кукуруза
Как нужно готовить кукурузу с максимальной пользой для тела - ответ экспертов / ua.depositphotos.com

Кукуруза ‒ очень популярный овощ. И от остальных "коллег" отличается тем, что ее можно просто сварить без какой-либо предварительной обработки и употреблять в качестве готового блюда. Портал Greenpost опросил экспертов и те рассказали, как именно нужно готовить кукурузу (с максимальной пользой для организма).

  1. Лучше всего отваривать початки кукурузы в чугунной кастрюле с толстыми стенками, накрыв крышкой. Однако подойдут также глиняная кастрюлька, пароварка, мультиварка и даже микроволновая печь.
  2. Початки кукурузы нужно очистить от листьев — часть можно оставить, но только здоровые, неповрежденные листочки.
  3. Дно кастрюли лучше устелить кукурузным листьями.
  4. Кукурузу нужно варить без соли, чтобы она не стала слишком твердой.
  5. Для варки кукурузу следует опустить в кипящую воду и сразу уменьшить огонь.
  6. Молодая кукуруза варится 20–30 мин, спелая — 30-40 мин. Старая может вариться два часа.
  7. Кочаны старой кукурузы следует очистить от волокон и листьев, разрезать пополам и залить молоком, разведенным обычной питьевой холодной водой в соотношении 1:1. После того, как в такой молочной смеси кукуруза пролежит четыре часа, ее можно отварить.

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Напомним, ранее сообщалось:

В США исследователи закончили проект, который посвящен проблеме ‒ какой из завтраков помогает человеку бороться с ожирением лучше всего.

Исследователям из Института молекулярной биотехнологии при Австрийской академии наук (IMBA) удалось выявить группу людей, которые не толстеют вне зависимости от употребляемой в пищу еды.

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