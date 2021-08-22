Как нужно готовить кукурузу с максимальной пользой для тела - ответ экспертов / ua.depositphotos.com

Кукуруза ‒ очень популярный овощ. И от остальных "коллег" отличается тем, что ее можно просто сварить без какой-либо предварительной обработки и употреблять в качестве готового блюда. Портал Greenpost опросил экспертов и те рассказали, как именно нужно готовить кукурузу (с максимальной пользой для организма).

Лучше всего отваривать початки кукурузы в чугунной кастрюле с толстыми стенками, накрыв крышкой. Однако подойдут также глиняная кастрюлька, пароварка, мультиварка и даже микроволновая печь. Початки кукурузы нужно очистить от листьев — часть можно оставить, но только здоровые, неповрежденные листочки. Дно кастрюли лучше устелить кукурузным листьями. Кукурузу нужно варить без соли, чтобы она не стала слишком твердой. Для варки кукурузу следует опустить в кипящую воду и сразу уменьшить огонь. Молодая кукуруза варится 20–30 мин, спелая — 30-40 мин. Старая может вариться два часа. Кочаны старой кукурузы следует очистить от волокон и листьев, разрезать пополам и залить молоком, разведенным обычной питьевой холодной водой в соотношении 1:1. После того, как в такой молочной смеси кукуруза пролежит четыре часа, ее можно отварить.

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