Как нужно есть щавель: интересные факты о популярной зелени ошарашат

Мало кто из любителей, скажем, зеленого борща или пирожков с зеленью откажется лишний раз съесть немного щавеля. Но как нужно правильно есть щавель?

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Щавель - один из самых популярных "представителей" зелени в кулинарии / коллаж фото УНИАН

Разгар весны - как раз том период, когда на кухнях украинцев, как правило, появляется свежая зелень. И, конечно же, щавель. Ниже мы детально расскажем все, что нужно знать об этом растении.

Чем полезен и вреден щавель

Щавель ‒ такое растение, которое богато:

витамин С;

витамин А;

железо;

магний;

калий;

кальций;

полифенольные кислоты;

флавоноиды и антоцианы.

Чем полезен щавель для женщин

Щавель способствуют нормальной работе женского организма. Он отличается минимальным содержанием калорий и подходит для женщин, которые стремятся похудеть. Кроме того, щавель поможет повысить уровень гемоглобина в крови, справиться с гормональными изменениями во время менопаузы (климакса), нормализовать кровяное артериальное давление и сохранить более-менее привлекательный внешний вид. Также щавель содержит большое количество фолиевой кислоты, которая полезна для беременных женщин и способствует нормальному течению беременности, а также качественному развитию плода.

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Но, несмотря на большое количество полезных свойств щавеля, его не рекомендуется из-за высокого содержания щавелевой кислоты есть людям, которые страдают мочекаменной болезнью, панкреатитом, проблемами с желудочно-кишечным трактом (в том числе ‒ гастрит).

Кроме того, во время термической обработки в щавеле образуется особенная форма щавелевой кислоты, которая, при употреблении в больших количествах, может даже привести к возникновению камней в почках и проблемам с суставами.

Польза щавеля для мужчин

Для мужчин щавель полезен тем, что он улучшает кровообращение предстательной железы и предотвратит развитие заболеваний мочеполовой системы, но только в том случае, если у человека нет противопоказаний к тому, чтобы его есть.

Как правильно есть щавель

Блюда из щавеля лучше употреблять дважды в неделю, но не чаще. Кушать его лучше в свежем виде, к примеру, добавляя в салаты. Уменьшить концентрацию щавелевой кислоты в блюде поможет добавление кисломолочных продуктов: сметаны, йогурта, кефира. Поэтому смело можно заправлять этими продуктами салаты и обильно использовать сметану как приправу к зеленому борщу.

В "молодых" листах этого растение гораздо меньше содержание щавелевой кислоты, чем в "старых". И поэтому необходимо внимательно выбирать щавель при покупке. А если к употреблению планируется щавель, выращенный собственноручно на грядке, то старайтесь рвать его чаще, получая меньше урожай (но он будет гораздо полезней для тела).

Свежий щавель можно спрятать в банку, закупорить ее и поставить в холодильник. Так он может храниться не менее недели. А если человек приобрел большой пучок щавеля, но не съел его сразу, то можно заготавливать растение про запас на зиму ‒ сушить, замораживать и солить.

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