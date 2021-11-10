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Как нужно бороться с выпадением волос - специалист объяснила

10 ноября 2021, 05:09
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Избыток потребления железа достаточно часто возникает на фоне воспалительных процессов, подчеркнула известный специалист-нутрициолог Ольга Ковиненко.

Волосы
Как нужно бороться с выпадением волос - специалист объяснила / ua.depositphotos.com

Есть различные факторы, которые способствуют выпадению волос, и предложила способы борьбы с этим неприятным процессом. Об этом известный нутрициолог Ольга Ковиненко рассказала порталу РИА Новости.

Самой распространенной причиной возникновения подобной проблемы специалист назвала железодефицитную анемию, которая может развиваться на фоне хронических заболеваний (особенно аутоиммунных и эндокринных), при проблемах с желудочно-кишечным трактом или несбалансированном питании (группа риска — вегетарианцы).

"При выпадении волос в первую очередь необходимо проверить состояние витаминов В12 и В9, ферритина, гемоглобина, трансферина, сывороточного железа, общего белка. Зачастую внимание обращается лишь на один из этих показателей — гемоглобин, который не раскроет всей картины дефицитов и не укажет на степень железодефицитной анемии", — сказала она.

Избыток потребления железа часто возникает на фоне воспалительных процессов, подчеркнула Ковиненко.

"Также следует обратить внимание и на состояние цинка (необходим для нормальной работы сальных желез, укрепления волосяного фолликула) и витамина D (стимулирует волосяные фолликулы)", — отметила она.

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Читайте такжеВрач пояснила, почему после коронавируса начинают выпадать волосы

Напомним, ранее ученые установили: главный фактор того, что волосы активно выпадают - нехватка гормона, который называется дигидротестостерон (ДГТ). И они составили топ-3 продуктов, которые помогут избежать облысения

До того американские исследователи установили, что китайский коронавирус боится грязных и немытых волос.

viber
здоровье волосы организм
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