Как нормализовать давление в домашних условиях: назван идеальный продукт

Для всех, кто заботится о сохранении молодости и здоровья, шпинат должен стать продуктом регулярного употребления. Но некоторым людям его не стоит есть.
Нормализовать давление в домашних условиях помогут не только лекарства, но и некоторые продукты питания. Диетолог-нутрициолог Лера Лавски рассказала, что помогает нормализовать давление, в частности, шпинат, если употреблять его регулярно.
Шпинат - польза
"Шпинат — кладезь полезных веществ. Особенно он будет полезен людям с сердечно-сосудистыми проблемами, так как содержит калий и магний. Эти минералы способствуют поддержанию нормального кровяного давления и расслаблению сердечной мускулатуры", — рассказала Лавски, передает РИА Новости.
Кроме того, шпинат содержит много клетчатки, а значит положительно влияет на перистальтику кишечника и является продуктом для профилактики запоров.
"Употребление шпината положительно влияет на здоровье всего желудочно-кишечного тракта. Каротиноиды в составе шпината — мощные антиоксиданты. Для всех, кто заботится о сохранении молодости и достаточном уровне энергии в любом возрасте, шпинат должен стать продуктом регулярного употребления", - посоветовала специалист.
Если человек часто болеет, ему также нужно регулярно кушать шпинат, ведь он содержит витамин С, который способствует поддержанию иммунитета в периоды болезни.
Лавски также рассказала, кому нельзя есть шпинат:
"Не забывайте, что в шпинате много оксалатов и его употребление для тех, у кого есть проблемы с почками, должно быть ограничено".
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