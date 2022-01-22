Как нормализовать давление в домашних условиях: назван идеальный продукт

Эксперт рассказала о пользе шпината при его регулярном употреблении / Коллаж pixaby

Нормализовать давление в домашних условиях помогут не только лекарства, но и некоторые продукты питания. Диетолог-нутрициолог Лера Лавски рассказала, что помогает нормализовать давление, в частности, шпинат, если употреблять его регулярно.

Шпинат - польза

"Шпинат — кладезь полезных веществ. Особенно он будет полезен людям с сердечно-сосудистыми проблемами, так как содержит калий и магний. Эти минералы способствуют поддержанию нормального кровяного давления и расслаблению сердечной мускулатуры", — рассказала Лавски, передает РИА Новости.

Кроме того, шпинат содержит много клетчатки, а значит положительно влияет на перистальтику кишечника и является продуктом для профилактики запоров.

"Употребление шпината положительно влияет на здоровье всего желудочно-кишечного тракта. Каротиноиды в составе шпината — мощные антиоксиданты. Для всех, кто заботится о сохранении молодости и достаточном уровне энергии в любом возрасте, шпинат должен стать продуктом регулярного употребления", - посоветовала специалист.

Если человек часто болеет, ему также нужно регулярно кушать шпинат, ведь он содержит витамин С, который способствует поддержанию иммунитета в периоды болезни.

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Лавски также рассказала, кому нельзя есть шпинат:

"Не забывайте, что в шпинате много оксалатов и его употребление для тех, у кого есть проблемы с почками, должно быть ограничено".

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