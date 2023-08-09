Как нельзя заряжать свой телефон: ошибки при зарядке смартфона

Батарея смартфона послужит долго, если только ее использовать правильно.

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Смартфоны - устройства умные и нежные/ https://ua.depositphotos.com/

Почему батарея вашего телефона со временем разряжается?

Частично то, как вы используете свой телефон — приложения, которые вы устанавливаете, мусор, который вы собираете, настройки, которые вы делаете, и все больше и больше уведомлений, которые вы получаете, — увеличивает нагрузку на батарею.

Пока у нас не появятся новомодные технологии, такие как умная одежда, которая оптимизирует производительность беспроводной связи, мы должны научиться заряжать аккумулятор, чтобы поддерживать его работоспособность как можно дольше.

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Аккумуляторы телефонов, как и все аккумуляторы, со временем изнашиваются, а это означает, что они все больше не способны удерживать такое же количество энергии. Хотя они должны иметь срок службы от трех до пяти лет или от 500 до 1000 циклов зарядки, трехлетняя батарея телефона никогда не будет работать так же долго, как совершенно новая батарея.

Три вещи изнашивают литий-ионные батареи: количество циклов зарядки, температура и возраст.

Ошибка 1: заряжать всю ночь

Золотое правило заключается в том, чтобы большую часть времени поддерживать уровень заряда батареи от 30% до 90%. Зарядите его, когда заряд упадет ниже 50%, но отключите его, прежде чем он достигнет 100%. Что нельзя делать на зарядке? Оставлять телефон заряжаться на всю ночь.

При последнем заряде с 80 до 100% литий-ионный аккумулятор стареет быстрее.

Ошибка 2: быстрая зарядка

Большинство современных смартфонов поддерживают ту или иную форму быстрой зарядки. Хотя быстрая зарядка сама по себе не повредит аккумулятору вашего телефона, который предназначен для его поддержки, выделяемое тепло потенциально может повлиять на срок его службы. Таким образом, вы должны сбалансировать преимущества более быстрой зарядки с удобством быстрого пополнения своего телефона, прежде чем вы броситесь за дверь.

Ошибка 3: жара и холод

Точно так же, как аккумуляторы телефонов не любят сильной жары, они не любят и холода. Поэтому само собой разумеется, что вы не должны оставлять свой телефон в горячей машине, на пляже, рядом с духовкой, на снегу. Как правило, аккумуляторы оптимально работают при температуре от 20 до 30°C, но короткие периоды вне этой температуры должны быть приемлемыми.

Ошибка 4: чужая зарядка

По возможности используйте зарядное устройство, входящее в комплект поставки телефона, так как оно обязательно имеет правильный номинал. Или убедитесь, что стороннее зарядное устройство одобрено производителем вашего телефона. Дешевые альтернативы могут нанести вред вашему телефону, и было несколько сообщений о случаях возгорания дешевых зарядных устройств.

Что будет если не пользоваться телефоном год или что будет если год не заряжать аккумулятор?

За год, пока телефон совершенно не используется, аккумулятор может саморазрядиться до напряжения ниже 2В. Это, в свою очередь, заставит уйти в защиту (например, разомкнуть цепь). Даже новый смартфон после полной разрядки до выключения и длительного хранения в разряженном состоянии способен "уснуть навсегда".

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