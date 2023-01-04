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Как нельзя одеваться после 40 лет: 12 вещей, с которыми нужно попрощаться, чтобы не стать "бабкой"

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

4 января 2023, 23:50
Если вы хотите чувствовать себя стильно и уверенно каждый раз, когда выходите на улицу, то вы просто обязаны знать, что старит женщину после 40 лет.
гардероб женщины после 40 лет
Гардероб женщины после 40 лет не должен включать рваные джинсы и слишком откровенные наряды / Instagram

Женщина после 40 лет должна быть честной по отношению к себе и ничего не выдумывать о своем возрасте. Не стоит слишком сильно цепляться за прошлое, чтобы казаться моложе, потому что этот возраст – на самом деле начало лучшего десятилетия в жизни, и им нужно насладиться сполна, отбросив все лишнее.

Мы сегодня расскажем вам о том, как нельзя одеваться после 40 – эти вещи не только визуально старят, но и абсолютно неуместны. Если вы хотите чувствовать себя стильно и уверенно каждый раз, когда выходите на улицу, то наши подсказки по стилю помогут вам в этом.

Да, к этому времени у вас уже сформировался определенный вкус, и вы имеете полное право продемонстрировать миру то, что вам нравится. Но есть вещи, которым уже не место в вашем шкафу, и вы просто обязаны знать, что старит женщину после 40 лет.

Итак, 12 вещей, с которыми женщина после 40 лет должна попрощаться навсегда, чтобы не превратиться в "бабку":

1. Угги. Удобная обувь, в которой чувствуешь себя, словно в тапочках – это хорошо, но не в 40 лет, ведь в них вы выглядите так, словно вышли в пижаме или домашнем халате.

2. Зашитые колготки. Никто не говорит, что гардероб женщины после 40 лет должен быть шикарным, но в нем точно не месте рваным колготкам, которые постоянно зашивают. Даже под брюки не позволяйте себе носить такие, ведь это влияет на уверенность в себе.

3. Брюки-шаровары. Одежда для женщин после 40 лет должна быть интересной, без сомнения, но она точно не может быть странной, как эти непонятные брюки, в которых попа выглядит обвисшей.

4. Платья на свадьбу. Наверняка к 40-ка годам вы успели побывать на многих свадебных мероприятиях, но это вовсе не повод хранить все те платья, в которые вы наряжались. Во-первых, вряд ли вы еще когда-нибудь их оденете, во-вторых, они просто занимают место в вашем шкафу.

гардероб женщины после 40 лет
Платья, которые вы носили на свадьбу, хранить всю жизнь не стоит / Instagram

5. Повязки на голову. Этот аксессуар визуально превращает женщину в девочку, только это не то, что вам нужно в 40 лет, ведь моложе от этого вы точно выглядеть не будете. Вам лучше собрать волосы назад в простой хвост, а если волосы короткие - использовать шпильки, чтобы пряди не попадали на лицо.

6. Белые отельные тапочки. Если по какой-то причине у вас дома есть такие экземпляры, то это означает лишь то, что вам пора купить себе хорошие домашние тапочки, в которых вы будете чувствовать себя великолепно.

7. Лосины с принтами. Такие лосины можно носить только тогда, когда вы собираетесь делать зарядку. Во всех остальных – забудьте о них, ведь визуально они старят после 40 лет.

8. Одежда с яркими логотипами. Вы ошибаетесь, если думаете, что всем окружающим нужно знать, кто создал каждый предмет одежды, которую вы носите, или ваш кошелек. Хорошие элегантные вещи не нуждаются в такой рекламе.

9. Рваные джинсы и модели с низкой талией. Стильная одежда для женщин после 40 лет не должна быть слишком откровенной, поэтому смело оставляйте джинсы, которые открывают животик и делают акцент на ноги, в прошлом.

10. Кроп-топы. Женщина в 40 лет не должна использовать трюки 20-летних, а привлекать внимание лучше другими вещами.

11. Кожаные мини-юбки. Еще вчера вы могли блистать в подобной юбке, а уже сегодня она работает против вас – со стороны может показаться, что вы руками и ногами держитесь за молодость и не хотите принять себя и свой реальный возраст.

гардероб женщины после 40 лет
Кожаные мини-юбки после 40 лет неуместны / Instagram

12. Куртки-бомберы. Эта верхняя одежда буквально пропитана бунтарством, но в 40 лет пытаться что-то доказать миру не стоит. Наоборот, у вас за плечами опыт, вы уже многое прошли и многое пережили – не скрывайте это.

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