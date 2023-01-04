Как нельзя одеваться после 40 лет: 12 вещей, с которыми нужно попрощаться, чтобы не стать "бабкой"

Если вы хотите чувствовать себя стильно и уверенно каждый раз, когда выходите на улицу, то вы просто обязаны знать, что старит женщину после 40 лет.

Гардероб женщины после 40 лет не должен включать рваные джинсы и слишком откровенные наряды / Instagram

Женщина после 40 лет должна быть честной по отношению к себе и ничего не выдумывать о своем возрасте. Не стоит слишком сильно цепляться за прошлое, чтобы казаться моложе, потому что этот возраст – на самом деле начало лучшего десятилетия в жизни, и им нужно насладиться сполна, отбросив все лишнее.

Мы сегодня расскажем вам о том, как нельзя одеваться после 40 – эти вещи не только визуально старят, но и абсолютно неуместны. Если вы хотите чувствовать себя стильно и уверенно каждый раз, когда выходите на улицу, то наши подсказки по стилю помогут вам в этом.

Да, к этому времени у вас уже сформировался определенный вкус, и вы имеете полное право продемонстрировать миру то, что вам нравится. Но есть вещи, которым уже не место в вашем шкафу, и вы просто обязаны знать, что старит женщину после 40 лет.

Итак, 12 вещей, с которыми женщина после 40 лет должна попрощаться навсегда, чтобы не превратиться в "бабку":

1. Угги. Удобная обувь, в которой чувствуешь себя, словно в тапочках – это хорошо, но не в 40 лет, ведь в них вы выглядите так, словно вышли в пижаме или домашнем халате.

2. Зашитые колготки. Никто не говорит, что гардероб женщины после 40 лет должен быть шикарным, но в нем точно не месте рваным колготкам, которые постоянно зашивают. Даже под брюки не позволяйте себе носить такие, ведь это влияет на уверенность в себе.

3. Брюки-шаровары. Одежда для женщин после 40 лет должна быть интересной, без сомнения, но она точно не может быть странной, как эти непонятные брюки, в которых попа выглядит обвисшей.

4. Платья на свадьбу. Наверняка к 40-ка годам вы успели побывать на многих свадебных мероприятиях, но это вовсе не повод хранить все те платья, в которые вы наряжались. Во-первых, вряд ли вы еще когда-нибудь их оденете, во-вторых, они просто занимают место в вашем шкафу.

Платья, которые вы носили на свадьбу, хранить всю жизнь не стоит / Instagram

5. Повязки на голову. Этот аксессуар визуально превращает женщину в девочку, только это не то, что вам нужно в 40 лет, ведь моложе от этого вы точно выглядеть не будете. Вам лучше собрать волосы назад в простой хвост, а если волосы короткие - использовать шпильки, чтобы пряди не попадали на лицо.

6. Белые отельные тапочки. Если по какой-то причине у вас дома есть такие экземпляры, то это означает лишь то, что вам пора купить себе хорошие домашние тапочки, в которых вы будете чувствовать себя великолепно.

7. Лосины с принтами. Такие лосины можно носить только тогда, когда вы собираетесь делать зарядку. Во всех остальных – забудьте о них, ведь визуально они старят после 40 лет.

8. Одежда с яркими логотипами. Вы ошибаетесь, если думаете, что всем окружающим нужно знать, кто создал каждый предмет одежды, которую вы носите, или ваш кошелек. Хорошие элегантные вещи не нуждаются в такой рекламе.

9. Рваные джинсы и модели с низкой талией. Стильная одежда для женщин после 40 лет не должна быть слишком откровенной, поэтому смело оставляйте джинсы, которые открывают животик и делают акцент на ноги, в прошлом.

10. Кроп-топы. Женщина в 40 лет не должна использовать трюки 20-летних, а привлекать внимание лучше другими вещами.

11. Кожаные мини-юбки. Еще вчера вы могли блистать в подобной юбке, а уже сегодня она работает против вас – со стороны может показаться, что вы руками и ногами держитесь за молодость и не хотите принять себя и свой реальный возраст.

Кожаные мини-юбки после 40 лет неуместны / Instagram

12. Куртки-бомберы. Эта верхняя одежда буквально пропитана бунтарством, но в 40 лет пытаться что-то доказать миру не стоит. Наоборот, у вас за плечами опыт, вы уже многое прошли и многое пережили – не скрывайте это.

Вам может быть интересно: