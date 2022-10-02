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Как нельзя называть сыновей: мужчины с этими именами - кошмар для своих матерей

2 октября 2022, 22:40

Почему мама и сын со временем становятся друг другу чужими - тайна этой семейной трагедии может скрываться в имени ребенка.

Сыновей с такими именами не любят мамы
Сыновей с такими именами не любят мамы / pixabay.com

Существуют мужские имена с негативным значением, поэтому к подбору имени для своего мальчика стоит подходить с особенной тщательностью. Особенно если у матери есть страх, что она никогда не сможет наладить связь с ребенком.

Не только психологические травмы, которые родители неизбежно наносят своим детям, могут привести к тому, что во взрослом возрасте между ними – арктический холод. Отношения мама-сын нередко становятся источником проблем во взрослом возрасте. Имя мужчины также может влиять на плохие отношения с матерью.

Главред расскажет, как маме не надо называть сына, если она не хочет, чтобы их отношения превратились в настоящий кошмар.

От поисков любви до репутации ловеласа

У маленького Сени с самого раннего детства развивается острая потребность в одобрении. Особенно это касается взрослых, которых олицетворяют его родители. Мама для этого мальчика – небожительница, которой он отчаянно пытается доказать, что он достоин ее любви. Увы, нередко отношения между родительницей и Арсением не складываются – даже после рождения ребенка она редко познает радости материнства, и держится со своим чадом отстраненно и даже холодно. Из-за этого из Арсениев вырастают бабники – они постоянно ищут женского тепла и ласки. Особенно их привлекают женщины, похожие на их матерей. Но с отношениями не складывается: как только взрослые Сени узнают в избраннице ту, о любви которой он мечтал все детство, они отстраняются в страхе вновь быть отвергнутыми.

Сыновей с такими именами не любят мамы
Как маме не надо называть сына / pixabay.com

От детского упрямства до женоненавистничества

Из Святославов получаются замечательные, уверенные в себе лидеры, способные очаровать и подчинить себе если не всех, то очень многих. В детстве все эти качества проявляются, как своенравность и упрямство, которые они, как правило, перенимают от матери. Поэтому отношения у мамы с маленьким Святиком всегда натянутые: если она отказывается признать независимость своего ребенка, получаются скандалы, если подчиняется его напору – он теряет к ней всякое уважение. Такие непростые противоречия в детской душе порождают в уже взрослом Святославе презрение или даже ненависть ко всему женскому роду.

От хулиганства до страха близости

Гриша в детстве – непоседа, каких мало. И если у отца это вызывает лишь снисходительные улыбки, и, чего греха таить, некоторую гордость за бесстрашие сына, то маму такой мальчик доводит до белого каления. Поэтому до конца полюбить своего малыша матери так и не удается – она просто боится плода своих чресел и его непредсказуемости. Мужчины по имени Григорий, хоть и любят своих мам в глубине души, но относятся к ним со снисходительностью. Которая не позволяет им проявлять свои чувства, как того требует их душа.

Сыновей с такими именами не любят мамы
Если у мужчины плохие отношения с матерью: влияние имени / pixabay.com

От детских разочарований к взрослой ненависти

За счет маленького Ярика мама нередко пытается воплотить свои нереализованные мечты и упущенные возможности. А так как они далеко не всегда совпадают с желаниями и способностями самого мальчика, относится он к таким "кармическим" заданиям спустя рукава. Чем сильно разочаровывает маму. С годами это разочарование лишь накапливается, что напрочь вытесняет какие-либо нежные чувства в душе матери по отношению к нему. И если в детстве Ярик еще надеется увидеть хоть немного любви от главной женщины в своей жизни, то взрослый Ярослав нередко без всякого сожаления полностью обрывает связи с женщиной, которая ему совершенно чужая.

От маменькиного сыночка до невыносимого взрослого

Самый любимый и сладкий мамин мальчик – это Илюша. В детстве он получает все, о чем может только мечтать, все его желания предвосхищаются, а капризы незамедлительно воплощаются в жизнь. Поэтому вырастают из них настоящие маменькины сынки – ленивые, избалованные мужчины, которые привыкли получать все нахрапом и пренебрегать чувствами и интересами окружающих. Взрослый Илья предпочитает оставаться под маминой юбкой как можно дольше, ведь к жизни в реальном мире он не приспособлен, да и его скверный характер способна вынести лишь его мать. Самое грустное в этой истории – что ее Илья не ценит, ведь привык только пользоваться людьми, а по-настоящему любит он одного-единственного человека на всем белом свете – себя.

Сыновей с такими именами не любят мамы
Плохие отношения сына с матерью - влияние имени мужчины / pixabay.com

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