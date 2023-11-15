Как не заболеть диабетом: врач рассказала, что есть и пить каждый день

Мир каждый день ведет борьбу с неизлечимой болезнью - сахарным диабетом. Но от нее все равно умирают люди, а многие продолжают болеть.
По словам врача-диетолога Оксаны Скиталинской в Facebook, умереть от диабета – это, как правило, не дожить до возраста долгожителя, и не мирно проститься с родными, а перед смертью тяжело мучиться, ослепнуть или остаться без одной или 2-х ног из-за гангрены.
Что есть, чтобы избежать диабета?
- Низкогликемическая пища – эта еда не вызывает гипергликемии, то есть высокого уровня глюкозы в крови (происходит от греческих слов "глюкос" - "сладкий" и "эмиа" - "кровь"). Низкогликемическими продуктами являются белковые блюда (мясо, рыба, птица, кисломолочные, бобовые, грибы) и большая часть овощей (капуста, перец, помидоры, кабачки и т.д. и вся зелень), а также кислые ягоды, лимоны и т.п. Из зерновых – гречка, овсянка, хлеб с отрубями, грубого помола.
- Рацион должен быть богат продуктами с витамином С, омега-3, магнием, витаминами группы В. Хорошим средством для нормализации глюкозы и снижения инсулинорезистентности является метформин.
- Ешьте 2-3 раза в день, в другое время пейте теплую воду с лимоном. Такая частота приема пищи способствует нормализации уровня глюкозы в крови.
- Если хочется перекусить – съешьте бутерброд из отрубного или максимально зернового твердого хлеба с тонкой пластинкой сыра пармезан и тарелочки салата из свежей или квашеной капусты.
- Употребляйте зелень и ягоды – они обладают противовоспалительными свойствами, защищают сосуды от воспалений и повреждений.
- Правильно готовьте еду: варите, запекайте. Старайтесь не жарить – избыток жира, особенно насыщенного, ухудшает работу инсулиновых рецепторов.
Как понять, что у тебя диабет?
Сдать анализ крови в лаборатории. Это должна быть кровь не из пальца, а из вены. Можно также сдать кровь на гликозилированный гемоглобин. Если Вам 45 лет, такой анализ нужно делать ежегодно.
Что может способствовать развитию диабета?
1. Избыточный вес и ожирение.
2. Сидячий образ жизни.
3. Наследственность.
4. Питание, в котором много сладостей и жиров.
5. Большая масса тела ребенка при рождении – 4+ кг (для мамы).
6. Поликистоз яичников.
Что еще делать, чтобы не заболеть диабетом?
- Держите вес в норме.
- Быстро двигайтесь: ходите, делайте упражнения, танцуйте. Движение активирует инсулиновые рецепторы, будет лучше усваиваться глюкоза и меньше превращаться в жир.
- Спите достаточно, чтобы выспаться.
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