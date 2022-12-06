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Как не выглядеть "теткой" после 40 лет: 9 модных правил, о которых лучше забыть

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

6 декабря 2022, 23:25
Эти правила моды на самом деле можно и нужно нарушить, когда вам исполнится 40 лет, иначе можно визуально казаться намного старше, чем вы есть на самом деле.
одежда для женщин после 40 лет
Одежда для женщин после 40 лет должна быть удобной / Instagram

В 20 лет многим кажется, что жизнь женщины после 40 меняется так кардинально, словно она попадает под ураган. Но когда этот рубеж "взят", то не происходит ничего необычного - те же желания, те же вкусы и те же ощущения. В этот момент все представления о жизни после 40 лет развеиваются, словно утренний туман, а вместе с ними быстро исчезают все произвольные правила относительно того, как нельзя и как нужно одеваться в 40 лет.

Прежде чем начать отказываться от любимых вещей из своего гардероба или тратить целое состояние, чтобы подогнать свой образ под ожидания общества, ознакомьтесь с тем, какие правила моды на самом деле можно и нужно нарушить, когда вам исполнится 40.

Мы сегодня расскажем вам о том, как не выглядеть теткой после 40 лет и, что самое главное, как начать чувствовать себя на миллион долларов и молодо.

Итак, 9 модных правил, о которых после 40 лет лучше забыть:

1. Носите черные вещи - они стройнят. Это все выдумки. Гардероб женщины после 40 лет не должен быть монохромным и темным. Вряд ли визуально вы станете стройнее в черных вещах, а вот старше будете казаться гарантированно.

2. Нельзя носить юбки и платья выше колена. Стильная одежда для женщин после 40 лет - это необязательно длинные платья и крестьянские юбки, которые полностью закрывают ноги. Если юбка не мешает вам сесть, а фасон вам нравится, то носите с удовольствием.

одежда для женщин после 40 лет
Юбки выше колена после 40 лет уместны / Instagram

3. Одежда без рукавов под запретом. На улице может быть очень жарко, и нет ничего хуже, чем заставлять себя носить в это время одежду с рукавами. Если чувствуете себя вполне комфортно, показывая руки, то сделайте это.

4. Не пытайтесь выглядеть слишком модно. На самом деле не существует никаких возрастных ограничений в моде, поэтому не заставляйте себя принять более скромный или вневременный стиль, лишь бы кому-то угодить. Женщина 40 лет имеет право носить то, что считает нужным.

5. Не смешивайте яркие цвета и узоры. Смешивание узоров и цветов – это простой способ освежить образ после 40 лет. Конечно, не стоит сочетать неоновые оттенки и тигровый или леопардовый принт, но во всем остальном - это дело вкуса.

6. Базовый гардероб - это то, на что нужно опираться. Конечно, женщина после 40 лет может носить джинсы и футболку или платье-футляр, чтобы не выглядеть слишком экстравагантно. Но в то же время никто не запрещает в этом возрасте выглядеть ярко и поднять свой стиль на новый уровень и стать необыкновенной.

7. В спортивной одежде лучше не выходить в люди. Если вас волнует то, как правильно одеваться в 40 лет, то запомните, что вы не должны выглядеть идеально. Тем более, что удобная одежда сегодня для многих в приоритете, и она в последнее время стала очень красивой и стильной.

одежда для женщин после 40 лет
В спортивной одежде можно смело выходить в люди после 40 / Instagram

8. Джинсовый верх и джинсовый низ - табу. Тот, кто это придумал, точно не понимает, как хорошо вам в джинсах, и как легко вы себя чувствуете в джинсовой куртке. Не слушайте никого и сочетайте деним так, как того душа желает, и будете на высоте.

9. Подбирайте одежду под фигуру. Если вы выбираете те или иные вещи для того, чтобы угодить каким-то недостаткам своей фигуры, и отказываетесь от того, что якобы может работать против вас, то это путь в никуда. Носите то, что хотите, и это будет работать на вас, ведь немаловажно и то, что вы ощущаете, и какими глазами вы смотрите на мир. Пускай это будут глаза довольной жизнью женщины!

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