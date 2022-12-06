Как не выглядеть "теткой" после 40 лет: 9 модных правил, о которых лучше забыть

Эти правила моды на самом деле можно и нужно нарушить, когда вам исполнится 40 лет, иначе можно визуально казаться намного старше, чем вы есть на самом деле.

Одежда для женщин после 40 лет должна быть удобной / Instagram

В 20 лет многим кажется, что жизнь женщины после 40 меняется так кардинально, словно она попадает под ураган. Но когда этот рубеж "взят", то не происходит ничего необычного - те же желания, те же вкусы и те же ощущения. В этот момент все представления о жизни после 40 лет развеиваются, словно утренний туман, а вместе с ними быстро исчезают все произвольные правила относительно того, как нельзя и как нужно одеваться в 40 лет.

Прежде чем начать отказываться от любимых вещей из своего гардероба или тратить целое состояние, чтобы подогнать свой образ под ожидания общества, ознакомьтесь с тем, какие правила моды на самом деле можно и нужно нарушить, когда вам исполнится 40.

Мы сегодня расскажем вам о том, как не выглядеть теткой после 40 лет и, что самое главное, как начать чувствовать себя на миллион долларов и молодо.

Итак, 9 модных правил, о которых после 40 лет лучше забыть:

1. Носите черные вещи - они стройнят. Это все выдумки. Гардероб женщины после 40 лет не должен быть монохромным и темным. Вряд ли визуально вы станете стройнее в черных вещах, а вот старше будете казаться гарантированно.

2. Нельзя носить юбки и платья выше колена. Стильная одежда для женщин после 40 лет - это необязательно длинные платья и крестьянские юбки, которые полностью закрывают ноги. Если юбка не мешает вам сесть, а фасон вам нравится, то носите с удовольствием.

Юбки выше колена после 40 лет уместны / Instagram

3. Одежда без рукавов под запретом. На улице может быть очень жарко, и нет ничего хуже, чем заставлять себя носить в это время одежду с рукавами. Если чувствуете себя вполне комфортно, показывая руки, то сделайте это.

4. Не пытайтесь выглядеть слишком модно. На самом деле не существует никаких возрастных ограничений в моде, поэтому не заставляйте себя принять более скромный или вневременный стиль, лишь бы кому-то угодить. Женщина 40 лет имеет право носить то, что считает нужным.

5. Не смешивайте яркие цвета и узоры. Смешивание узоров и цветов – это простой способ освежить образ после 40 лет. Конечно, не стоит сочетать неоновые оттенки и тигровый или леопардовый принт, но во всем остальном - это дело вкуса.

6. Базовый гардероб - это то, на что нужно опираться. Конечно, женщина после 40 лет может носить джинсы и футболку или платье-футляр, чтобы не выглядеть слишком экстравагантно. Но в то же время никто не запрещает в этом возрасте выглядеть ярко и поднять свой стиль на новый уровень и стать необыкновенной.

7. В спортивной одежде лучше не выходить в люди. Если вас волнует то, как правильно одеваться в 40 лет, то запомните, что вы не должны выглядеть идеально. Тем более, что удобная одежда сегодня для многих в приоритете, и она в последнее время стала очень красивой и стильной.

В спортивной одежде можно смело выходить в люди после 40 / Instagram

8. Джинсовый верх и джинсовый низ - табу. Тот, кто это придумал, точно не понимает, как хорошо вам в джинсах, и как легко вы себя чувствуете в джинсовой куртке. Не слушайте никого и сочетайте деним так, как того душа желает, и будете на высоте.

9. Подбирайте одежду под фигуру. Если вы выбираете те или иные вещи для того, чтобы угодить каким-то недостаткам своей фигуры, и отказываетесь от того, что якобы может работать против вас, то это путь в никуда. Носите то, что хотите, и это будет работать на вас, ведь немаловажно и то, что вы ощущаете, и какими глазами вы смотрите на мир. Пускай это будут глаза довольной жизнью женщины!

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