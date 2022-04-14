Как не срываться на детей: психологи рассказали, что делать выгоревшим родителям

Если не справляетесь, пора обращаться за помощью / Pixabay

Эмоциональное выгорание — синдром эмоционального истощения и постоянной усталости, которая в свою очередь может меняться на разочарование и снижение интереса к определенной деятельности.

По словам психолога Галины Волошиной, он может развиваться из-за того, что мы находимся под влиянием долгосрочного стресса, сообщает Телеграмм-канал "Психологічна допомога".

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Что может свидетельствовать о том, что вас догоняет эмоциональное выгорание:

повышенная утомляемость;

снижение активности;

эмоциональные реакции;

поиск виновных;

повышенная агрессивность;

отчаяние.

Об этом синдроме чаще говорят как о профессиональном и все меньше — о выгорании родителей. Сейчас в период войны почти все переживают стрессовое состояние. Однако родителям еще сложнее, поскольку они должны не только заботиться о себе, но и о ребенке.

Это постоянные волнения, а если семья была вынуждена покинуть свой родной город, то к этому добавляется приспособление к новым условиям и адаптация (а это еще дополнительный стресс для организма).

Поэтому часто большинство родителей чувствуют раздраженность на свое чадо, они начинают срываться и кричать (хотя и осознают, что их действия ошибочны).

Что делать, если вы эмоционально выгорели?

Во-первых, признайте проблему. Помните, что в условиях постоянного стресса это нормальная реакция организма на ненормальные события.

Перестаньте винить себя. Идеальных людей не бывает, и каждому нужен отдых.

Не стесняйтесь просить о помощи.

Найдите свой ресурс. Спросите у себя "Что меня заряжает и помогает восстановиться?". По возможности выполняйте небольшие физические активности, гуляйте по свежему воздуху, занимайтесь творчеством или любыми любимыми делами.

Что делать родителям, которые в результате эмоционального выгорания начинают срываться на своих детях?

Агрессия – проявление стресса, накопившегося в организме. Это эмоция, которую нужно проживать и не давать взять контроль над вами.

С вами все окей, такова реакция вашего организма на стресс. Дайте возможность отдохнуть, чтобы восстановить свой ресурс.

Старайтесь направить свою агрессию в физическую деятельность, творчество, помощь другим людям. Упражняйте дыхательные техники (вдох короче выдоха).

Если чувствуете, что вас "накрывает" и вы сейчас не сдержитесь и начнете кричать на ребенка без какой-либо причины, то попробуйте технику "Аквариум": представьте, что сейчас ваш рот полон воды, медленно сосчитайте до 10, а затем глубоко выдохните.

Помните, дети тонко чувствуют эмоциональное состояние родителей, и если вы радостны и счастливы, то такой же душевный подъем будут ощущать и ваши дети. Это как правило надевания кислородной маски в самолете – сначала ты сам, а потом помоги ребенку. Не забывайте заботиться о себе и уделять себе время.

Если вы чувствуете, что ваше состояние критическое, то лучше обратиться к специалисту.