УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как не срываться на детей: психологи рассказали, что делать выгоревшим родителям

14 апреля 2022, 15:32

Выгорание касается не только работы, а и семьи.

Депрессия
Если не справляетесь, пора обращаться за помощью / Pixabay

Эмоциональное выгорание — синдром эмоционального истощения и постоянной усталости, которая в свою очередь может меняться на разочарование и снижение интереса к определенной деятельности.

По словам психолога Галины Волошиной, он может развиваться из-за того, что мы находимся под влиянием долгосрочного стресса, сообщает Телеграмм-канал "Психологічна допомога".

Читайте такжеВойна и секс: психологи объяснили, как меняется сексуальная жизнь и либидо

Что может свидетельствовать о том, что вас догоняет эмоциональное выгорание:

  • повышенная утомляемость;
  • снижение активности;
  • эмоциональные реакции;
  • поиск виновных;
  • повышенная агрессивность;
  • отчаяние.
  • Об этом синдроме чаще говорят как о профессиональном и все меньше — о выгорании родителей. Сейчас в период войны почти все переживают стрессовое состояние. Однако родителям еще сложнее, поскольку они должны не только заботиться о себе, но и о ребенке.

Это постоянные волнения, а если семья была вынуждена покинуть свой родной город, то к этому добавляется приспособление к новым условиям и адаптация (а это еще дополнительный стресс для организма).

Поэтому часто большинство родителей чувствуют раздраженность на свое чадо, они начинают срываться и кричать (хотя и осознают, что их действия ошибочны).

Что делать, если вы эмоционально выгорели?

  • Во-первых, признайте проблему. Помните, что в условиях постоянного стресса это нормальная реакция организма на ненормальные события.
  • Перестаньте винить себя. Идеальных людей не бывает, и каждому нужен отдых.
  • Не стесняйтесь просить о помощи.
  • Найдите свой ресурс. Спросите у себя "Что меня заряжает и помогает восстановиться?". По возможности выполняйте небольшие физические активности, гуляйте по свежему воздуху, занимайтесь творчеством или любыми любимыми делами.

Что делать родителям, которые в результате эмоционального выгорания начинают срываться на своих детях?

  • Агрессия – проявление стресса, накопившегося в организме. Это эмоция, которую нужно проживать и не давать взять контроль над вами.
  • С вами все окей, такова реакция вашего организма на стресс. Дайте возможность отдохнуть, чтобы восстановить свой ресурс.
  • Старайтесь направить свою агрессию в физическую деятельность, творчество, помощь другим людям. Упражняйте дыхательные техники (вдох короче выдоха).

Если чувствуете, что вас "накрывает" и вы сейчас не сдержитесь и начнете кричать на ребенка без какой-либо причины, то попробуйте технику "Аквариум": представьте, что сейчас ваш рот полон воды, медленно сосчитайте до 10, а затем глубоко выдохните.

Помните, дети тонко чувствуют эмоциональное состояние родителей, и если вы радостны и счастливы, то такой же душевный подъем будут ощущать и ваши дети. Это как правило надевания кислородной маски в самолете – сначала ты сам, а потом помоги ребенку. Не забывайте заботиться о себе и уделять себе время.

Если вы чувствуете, что ваше состояние критическое, то лучше обратиться к специалисту.

viber
война в Украине здоровье психолог
Реклама
Популярное
Приметы на 14 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 14 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду Гороскоп для Украины на 2023 год: когда ждать окончания войны и что ожидает украинцевГороскоп для Украины на 2023 год: когда ждать окончания войны и что ожидает украинцев "Раздевайся или тебя застрелю": украинка рассказала, как оккупанты ее зверски изнасиловали"Раздевайся или тебя застрелю": украинка рассказала, как оккупанты ее зверски изнасиловали 9 изнасилованных оккупантами украинок забеременели: стало известно о новых зверствах россиян9 изнасилованных оккупантами украинок забеременели: стало известно о новых зверствах россиян Зеленский обратился к украинцам и раскрыл детали о задержании МедведчукаЗеленский обратился к украинцам и раскрыл детали о задержании Медведчука
Поддержите Главред

Последние новости

15:32

Как не срываться на детей: психологи рассказали, что делать выгоревшим родителям

15:27

"Макаровский Хатико", который так и не дождался своей хозяйки, обрел новую семью

15:19

Понты да и только: как Украина потопила "несокрушимую мощь" Россиимнение

15:00

"Мы всегда к этому готовы": в Польше прокомментировали риск нападения РФ и пригрозили последствиями

14:39

Армия Украины подтвердила сокрушающий удар ракетой Нептун по крейсеру МоскваВидео

Реклама
14:20

Гороскоп на завтра, 15 апреля 2022: Весам – зависть, Львам – расходы, Девам – старые проблемы

14:17

Погода в Украине в Вербное воскресенье 2022: резко похолодает и зальет дождями

13:54

Лидер ОПЗЖ в Мариуполе и бывший муж Поклонской: ГБР задержала работавшего на Россию предателяВидео

13:23

Путин в бешенстве: у Шойгу - инфаркт, Сурков арестован, десятки генералов - в тюрьмеВидео

12:54

Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2022: Стрельцам – трудности, Ракам – деньги, Весам – долгожданная встреча

12:49

Россия готовится направить ядерное оружие на страны НАТО

12:37

Армия Украины похожа на модель НАТО, а войска РФ – это просто шок – BellingcatВидео

12:30

На всех не хватило: РФ прекратила выплачивать родственникам деньги за погибших в Украине оккупантов

12:29

В магазинах Украины продают тысячи российских товаров: как распознать и не спонсировать войнуВидео

12:07

Собираются пойти на Краматорск и Константиновку: британская разведка назвала новые цели ПутинаВидео

12:05

Остались только запчасти: ВСУ навсегда приземлили российский БПЛА "Орлан-10" за 120 тысяч долларов

11:56

Путин хотел захватить Киев и ряд других городов под видом учений - документ

11:50

Вернется вам тройным бумерангом: невестка Марченко заступилась за "свою семью"

11:22

Обстрел крейсера Москва: в России стало меньше на 16 крылатых ракет КалибрВидео

11:20

Прежде всего транспортное сообщение: министр Кубраков рассказал об этапах восстановления

Реклама
11:17

Кровавый путь России: почему Кремль обрушится, но тушку Путина не потащат даже в мавзолеймнение

11:15

"Без победы возвращаться не планируем!": братья из Гостомеля встали на защиту Украины после пережитых зверств

11:15

"Это просто тупость": войска России украли у воина ВСУ и его жены все трусы и обувьВидео

11:08

Как выглядит дом, где прятался Медведчук: шик даже в гардеробной

11:01

1000 км за рулем: 84-летний дедушка из известного видео с внучкой сам спасал семью от оккупантовВидео

10:51

Украина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву - АрестовичВидео

10:49

Нормально ли не хотеть никого видеть: психолог дала ответ

10:44

"Извините, это месячные?": Нурлан Сабуров решил пошутить об убитых украинских девушкахВидео

10:23

Звонкая пощёчина Кремлю: флагман Черноморского флота РФ крейсер Москва затонул - АрестовичВидео

10:06

Тигр, Камаз и три Урала: украинские военные подорвали мост и уничтожили колонну техники РФФотоВидео

09:59

На Херсонщине оккупанты давят танками и смешивают с землей зерно

09:35

"Вы будете смеяться, но Чернобаевка-15": Арестович показал видео очередного разгрома оккупантовВидео

09:29

Сами себя топят: в РФ ищут козла отпущения из-за провала в войне и ломают режим Путина – ГрозевВидео

09:14

Три отвлекающих маневра: как Путин пытается открыть второй фронт в Украинемнение

08:41

Во время прорыва в Мариуполе часть морпехов попала в плен - АрестовичВидео

08:24

США передадут Украине 11 вертолетов Ми-17, которые собирались отправить в АфганистанВидео

08:02

Дайте Зеленскому все, что нужно для борьбы: Микки Рурк поддержал Украину и раскритиковал НАТО

07:35

"В ад – за секунду": ССО показали, как превращают в металлолом технику оккупантов на ДонбассеВидео

07:03

Медведчук является фигурантом дела о вмешательстве РФ в выборы президента США – The New York TimesВидео

06:57

Вслед за Байденом: премьер Канады признал, что действия Путина в Украине – геноцидВидео

Реклама
06:28

Как Китай может заставить Россию работать за едумнение

06:18

Могли погибнуть до 250 моряков: в России признали пожар и взрыв на крейсере МоскваВидео

05:44

Россия больше не может производить свои хваленые гиперзвуковые ракеты Кинжал

05:20

Новая Чмоня: в Сети высмеяли жену Медведчука, обратившуюся к ЭрдогануФотоВидео

04:20

Врачи назвали натуральные антибиотики, которые безопасно давать детям

03:40

Поражение России на Донбассе и свержение Путина до 9 мая: политолог назвал сценарий войны в КремлеВидео

03:10

Синоптик рассказала, когда в Украине резко потеплеетВидео

02:43

Вражескими снарядами разрушен дом "Сватов" под КиевомВидео

02:10

Грозев рассказал, почему Путин сидит в бункере и какую злую шутку с ним сыграют слухи о его болезниВидео

01:32

РФ бросит в бой больше авиации, ракет и артиллерии: второй этап войны будет жестче – ТукаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять