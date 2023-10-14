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Как не принимать все близко к сердцу: что делать, чтобы защититься от негатива

Алена Кюпели
14 октября 2023, 11:00 обновлено 14 октября, 11:20
Если вы склонны предполагать, что кто-то хотел причинить вам эмоциональный вред, возможно, вы склонны принимать все слишком близко к сердцу.
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Вполне естественно, что критика может уязвить и причинить эмоциональную боль. Коллаж Главред, фото Pixabay

Желание уважения – это естественно. В конце концов, люди — социальные животные, и мы хотим, чтобы наши соплеменники ценили нас. Поэтому вполне естественно, что критика может уязвить и причинить эмоциональную боль.

Фактически, в одном недавнем исследовании, ученые внимательно изучили реакцию как на одобряющие, так и на неодобрительные видеоролики, включающие социальную оценку.

Исследователи проанализировали активность 37 участников, пока они смотрели видео, в которых люди выражали положительные, отрицательные и нейтральные высказывания, затрагивающие основные эмоции. Результаты показали, что "критика вредит всем".

видео дня

Хотя некоторые комментарии или действия на самом деле оскорбительны, если вы обнаружите, что ваши чувства очень часто задеваются, или вы склонны предполагать, что кто-то хотел причинить вам эмоциональный вред, возможно, вы склонны принимать все слишком близко к сердцу.

Как понять, что вы принимаете что-то слишком близко к сердцу

Мы часто упускаем из виду комплименты, которые получаем, например: "О, ты сегодня хорошо выглядишь". Иногда мы тратим слишком много энергии на недостатки, о которых говорят люди.

Например, вы могли расстроиться после того, как ваш начальник сказал, что вы еще не готовы взяться за более крупный проект. С другой точки зрения вы могли бы перефразировать то, что он сказал, как конструктивную критику.

Признаки того, что вы можете воспринимать вещи слишком близко к сердцуВот некоторые признаки того, что мнение других оказывает на вас негативное влияние:

  • Вы зависите от одобрения других людей, которые сделают вас счастливыми.
  • Вы извиняетесь без необходимости и угождаете людям.
  • Как правило, вы не устанавливаете и не поддерживаете границы.
  • Вы боитесь сказать "нет" на просьбы.
  • Вы верите всем резким комментариям о себе и принимаете их близко к сердцу.
  • Вы рассматриваете ошибку в поведении как недостаток своего характера.
  • Вы легко начинаете защищаться или злиться.
  • Вы зациклены на недавних разговорах до такой степени, что это мешает вашей повседневной деятельности.

Из-за размышлений вы слишком долго удерживаете воспринимаемый критический разговор. Для некоторых повторение того, что произошло, позволяет им представить, что они дают другой ответ. Другим размышления напоминают о их собственной слабости. Чрезмерное мышление может стать бессильным. Руминация может возникать при таких состояниях, как обсессивно-компульсивное расстройство.

Как не брать все близко к сердцу

После того, как кто-то вас обидел, вот несколько приемов, которые вы можете использовать, чтобы не пойти домой расстроенным:

  • Практикуйте эмоциональную устойчивость.
  • Дайте людям презумпцию невиновности, потому что вполне возможно, что вы неправильно поняли, что они говорили.
  • Попросите человека уточнить сказанное.
  • Перестаньте беспокоиться о том, что о вас думают другие.
  • Отдайте себе должное за свои сильные стороны.
  • Попробуйте осознанность, чтобы оставаться в настоящем и снять стресс.
  • Записывайте свои мысли.
  • Повторяйте про себя положительные аффирмации.
  • Обратитесь за психиатрической помощью к лицензированному терапевту.
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