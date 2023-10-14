Как не принимать все близко к сердцу: что делать, чтобы защититься от негатива

Если вы склонны предполагать, что кто-то хотел причинить вам эмоциональный вред, возможно, вы склонны принимать все слишком близко к сердцу.

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Вполне естественно, что критика может уязвить и причинить эмоциональную боль. Коллаж Главред, фото Pixabay

Желание уважения – это естественно. В конце концов, люди — социальные животные, и мы хотим, чтобы наши соплеменники ценили нас. Поэтому вполне естественно, что критика может уязвить и причинить эмоциональную боль.

Фактически, в одном недавнем исследовании, ученые внимательно изучили реакцию как на одобряющие, так и на неодобрительные видеоролики, включающие социальную оценку.

Исследователи проанализировали активность 37 участников, пока они смотрели видео, в которых люди выражали положительные, отрицательные и нейтральные высказывания, затрагивающие основные эмоции. Результаты показали, что "критика вредит всем".

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Хотя некоторые комментарии или действия на самом деле оскорбительны, если вы обнаружите, что ваши чувства очень часто задеваются, или вы склонны предполагать, что кто-то хотел причинить вам эмоциональный вред, возможно, вы склонны принимать все слишком близко к сердцу.

Как понять, что вы принимаете что-то слишком близко к сердцу

Мы часто упускаем из виду комплименты, которые получаем, например: "О, ты сегодня хорошо выглядишь". Иногда мы тратим слишком много энергии на недостатки, о которых говорят люди.

Например, вы могли расстроиться после того, как ваш начальник сказал, что вы еще не готовы взяться за более крупный проект. С другой точки зрения вы могли бы перефразировать то, что он сказал, как конструктивную критику.

Признаки того, что вы можете воспринимать вещи слишком близко к сердцуВот некоторые признаки того, что мнение других оказывает на вас негативное влияние:

Вы зависите от одобрения других людей, которые сделают вас счастливыми.

Вы извиняетесь без необходимости и угождаете людям.

Как правило, вы не устанавливаете и не поддерживаете границы.

Вы боитесь сказать "нет" на просьбы.

Вы верите всем резким комментариям о себе и принимаете их близко к сердцу.

Вы рассматриваете ошибку в поведении как недостаток своего характера.

Вы легко начинаете защищаться или злиться.

Вы зациклены на недавних разговорах до такой степени, что это мешает вашей повседневной деятельности.

Из-за размышлений вы слишком долго удерживаете воспринимаемый критический разговор. Для некоторых повторение того, что произошло, позволяет им представить, что они дают другой ответ. Другим размышления напоминают о их собственной слабости. Чрезмерное мышление может стать бессильным. Руминация может возникать при таких состояниях, как обсессивно-компульсивное расстройство.

Как не брать все близко к сердцу

После того, как кто-то вас обидел, вот несколько приемов, которые вы можете использовать, чтобы не пойти домой расстроенным:

Практикуйте эмоциональную устойчивость.

Дайте людям презумпцию невиновности, потому что вполне возможно, что вы неправильно поняли, что они говорили.

Попросите человека уточнить сказанное.

Перестаньте беспокоиться о том, что о вас думают другие.

Отдайте себе должное за свои сильные стороны.

Попробуйте осознанность, чтобы оставаться в настоящем и снять стресс.

Записывайте свои мысли.

Повторяйте про себя положительные аффирмации.

Обратитесь за психиатрической помощью к лицензированному терапевту.

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