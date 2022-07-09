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Как не потеть, если нет дезодоранта: важные советы в адскую жару

9 июля 2022, 22:25

По своей физиологии человек не может не потеть – в норме у здорового человека пот вырабатывается с разной скоростью.

дезодорант_пот
Как не потеть без дезодоранта

На улице лето, стоит адская жара, спастись от которой помогает кондиционер и прохладный душ. Люди много потеют и постоянно пьют прохладные напитки.

По своей физиологии человек не может не потеть – в норме у здорового человека пот вырабатывается с разной скоростью и в разном объеме. За день может вырабатываться до 500 мл пота, а в жару эта цифра запросто достигает, как это не удивительно, даже 10 литров.

Сам пот практически не имеет никакого запаха, но в результате жизнедеятельности бактерий, компоненты пота разлагаются и оставляют после этого зловонный "аромат". Чем больше бактерий на коже у человека, тем сильнее будет запах пота.

Как избавиться от потливости подмышек в домашних условиях – простые советы:

  • принимать душ как минимум два раза в день
  • менять каждый день нижнее белье и другую одежду, которая быстро становится мокрой от пота
  • выбирать одежду из "дыщащих" и натуральных материалов
  • меньше есть соли, алкоголя, специй и кофеина
  • избегать волнений и стрессов, при необходимости пить успокоительные
  • пользоваться дезодорантами и антиперсперантами

Избавится от запаха пота можно и при помощи антисептика – известно, что пот человека практически не имеет запаха, который появляется исключительно из-за наличия бактерий. Помогут справится с ситуаций антибактериальные средства для умывания, которые не дадут бактериям так быстро размножаться и продлят свежесть подмышек.

Убрать запах пота в домашних условиях поможет также обыкновенная сода, которую нужно нанести на подмышки утром и лишнее убрать. Секрет состоит в том, что сода "убирает" кислотность, устраняет и уменьшает запахи. В течении дня при обильном выделении пота мокрая часть быстро высыхает и не оставляет после себя запаха и желтых пятен.

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