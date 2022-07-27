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Как не остаться без сбережений: почему передавать деньги из рук в руки плохая примета

27 июля 2022, 14:54

Народная мудрость гласит, что при возврате долга и передаче денег лучше соблюдать определенные правила.

деньги
Деньги / pixabay.com

Считается, что передавать деньги из рук в руки нельзя. Согласно народной примете, это сулит убытки, а человек, который принимает денежные средства, забирает на себя часть энергии другого.

Главред разбирался, почему передавать деньги из рук в руки плохая примета.

Согласно поверьям, весь негатив и горечь утраты, человек передает вместе с деньгами, они переходят к другому. Именно на этом и основаны приметы, согласно которым лучше всего средства передавать не из рук в руки, а непосредственно через какие-то предметы.

Как правильно передавать деньги?

В торговле для этого предусмотрены специальные денежные подставки, на которые выкладывается оплата за товар, забирается задача. Таким образом сводится к нулю контакт между руками покупателя и продавца.

Примета возникла в Средние века, когда среди людей распространялись инфекционные заболевания. В то время бушевала эпидемия тифа, чумы, ряд других недугов, которые передавались через руки. Чтобы свести контакт тела и рук к минимуму, использовали специальные подставки.

В то время деньги вкладывали в полотняный мешок, шкатулку и в таком виде передавали другому человеку.

Читайте такжеБольшие траты и риск полного краха: как не потерять все деньги в августе и стать успешнееВ Киевской Руси деньги принято было хранить и передавать особым образом. Считалось, что через деньги может передаваться значительное количество отрицательных эмоций, негатива, а принимающая сторона забирала на себя все болезни.

Как правильно отдавать долг

Народная мудрость гласит, что при возврате долга лучше соблюдать определенные правила. Пренебрежение ими может повлечь за собой проблемы в материальной сфере.

Согласно приметам, деньги лучше всего возвращать утром. Гасить долг после захода солнца не рекомендуется, так как это негативно отразится на будущем финансовом благополучии. По народной примете, если отдать деньги вечером, то они продолжат утекать сквозь пальцы.

Читайте такжеПриносят счастье и достаток: какие продукты привлекают деньги и благополучиеНаши предки считали, что все манипуляции с финансами лучше осуществлять при свете солнца, когда нечисть не может наложить на них лапу. Если же все-таки деньги требуется вернуть именно в вечернее время, то это следует делать, соблюдая особый ритуал: купюры необходимо положить на пол, а не передать в руки кредитора. В этом случае удастся исключить негативные последствия нарушения народных правил.

Почему нельзя отдавать долг в руки?

В дневное время также не стоит передавать долг прямо в руки владельцу. Лучше, положить купюры на стол или тумбочку, это позволит избежать обмена энергией с хозяином денег.

Отдавать деньги необходимо только правой рукой. Если возвращать задолженность левой, то, по народным приметам, это притянет в жизнь бедность и даже нищету.

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